Novartis erhält FDA-Zulassung für Rhapsido bei Nesselsucht

Basel (awp) - Novartis hat für den Wirkstoff Rhapsido (Remibrutinib) die Zulassung der US-Gesundheitsbehörde FDA erhalten. Das Medikament darf demnach als orale Behandlung für erwachsene Patienten mit chronischer spontaner Urtikaria eingesetzt werden, wie es in einer Mitteilung vom Dienstagabend heisst .

Laut den Angaben leiden 1,7 Millionen US-Amerikaner an der Krankheit. Bei chronisch spontaner Urtikaria handelt es sich um ein dermatologisches Krankheitsbild, das auch unter dem Namen Nesselsucht, Nesselausschlag, Quaddelsucht oder Nesselfieber bekannt ist. Es treten dabei spontan Quaddeln, zum Teil begleitet von Angioödemen, auf.

Novartis hat die Zulassungsanträge für Rhapsido zur Behandlung der chronischen spontanen Urtikaria in vielen Ländern, darunter in der Europäischen Union, Japan und China, eingereicht. In China wurde der Antrag als dringlich eingestuft.

rw/