Novartis Aktie News: Novartis am Mittag nahe Vortagesniveau

Die Novartis-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 94,67 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 12'112 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 95,00 CHF. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 94,49 CHF. Mit einem Wert von 94,70 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 429'981 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 95,41 CHF erreichte der Titel am 07.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 0,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.07.2023 bei 79,21 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 16,33 Prozent wieder erreichen.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,30 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,71 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 23.04.2024. Es stand ein EPS von 1,15 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -13,70 Prozent zurück. Hier wurden 10.34 Mrd. USD gegenüber 11.98 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.07.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 17.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,25 USD je Novartis-Aktie belaufen.

