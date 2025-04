ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis vor Zahlen um ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 104 Franken belassen. Die Handelskonflikte und Wechselkurseinflüsse dürften im Fokus stehen, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Solange es nichts Offizielles zum Thema Zölle auf Pharmaimporte gebe, dürfte sich auch das Management der Schweizer in Zurückhaltung üben./bek/gl;