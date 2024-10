Novartis Aktie News: Novartis am Mittwochnachmittag gefragt

Um 04:28 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 98,90 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 12'079 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 99,12 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 97,79 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'275'414 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 02.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,72 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2023 bei 83,00 CHF. Mit einem Kursverlust von 16,08 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,84 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 18.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,44 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -7,58 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.32 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.24 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,48 USD je Novartis-Aktie.

