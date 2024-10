Novartis Aktie News: Novartis zeigt sich am Montagmittag freundlich

Um 12:28 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 97,92 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 11'988 Punkten steht. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 97,94 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 97,83 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 494'308 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 02.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 102,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,90 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2023 bei 83,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 17,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,84 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 18.07.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,44 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -7,58 Prozent zurück. Hier wurden 11.32 Mrd. CHF gegenüber 12.24 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Novartis wird am 29.10.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 7,48 USD im Jahr 2024 aus.

