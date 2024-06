Novartis Aktie News: Novartis verbilligt sich am Donnerstagmittag

Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 94,37 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 12'220 Punkten steht. Bei 94,05 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 94,24 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 437'898 Novartis-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,57 CHF erreichte der Titel am 05.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 0,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.07.2023 (79,21 CHF). Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 16,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,30 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,69 USD belaufen. Novartis liess sich am 23.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -13,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11.98 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10.34 Mrd. USD.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.07.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 17.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Novartis.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 7,25 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

