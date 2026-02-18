Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
18.02.2026 11:48:36

Neuenburger KB verdient wegen tiefer Zinsen operativ weniger

Neuenburg (awp) - Die Neuenburger Kantonalbank (BCN) hat im Geschäftsjahr 2025 operativ klar weniger verdient. Gebremst hat vor allem das rückläufige Zinsgeschäft. Der Reingewinn war wegen tieferer Rückstellungen für die Reserven stabil.

Der Geschäftserfolg als operative Grösse reduzierte sich um gut 18 Prozent auf 78,6 Millionen Franken, wie das Institut am Mittwoch bekanntgab. Nach der Zuweisung an die Reserven für allgemeine Bankrisiken in Höhe von 26,7 Millionen (VJ 42,3 Mio) blieb praktisch ein unveränderter Reingewinn von 54,2 Millionen (-0,1%).

Der Nettoerfolg im wichtigen Zinsgeschäft ging um 7,4 Prozent auf 122,7 Millionen zurück. Die Bank begründet dies in erster Linie mit dem unvorteilhaft tiefen Zinsniveau aufgrund der Zinssenkungen durch die Nationalbank. Ein grösserer Rückgang konnte durch tiefere Wertberichtigungen für Ausfallrisiken verhindert werden.

Während der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft um 2,4 Prozent auf 32,1 Millionen anzog, lag auch der Erfolg aus den Handelsgeschäft mit 12,7 Millionen Franken um 10 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Der deutliche Rückgang im operativen Ergebnis hat aber vor allem auch mit der Entwicklung der Kosten zu tun. Diese legten um über 12 Prozent auf 88,0 Millionen Franken zu, wobei vor allem die Sachaufwendungen deutlich höher ausfielen.

Hypothekengeschäft wächst

Auf der Aktivseite der Bilanz steht eine Zunahme der Hypothekarausleihungen um 2,8 Prozent auf 8,75 Milliarden Franken per Ende Jahr, während auf der Passivseite die Einlagen der Kunden um 11 Prozent auf 7,04 Milliarden anstiegen

Im Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2026 zeigt sich die Bank vorsichtig. Die Erträge dürften in etwa stabil gehalten werden, wobei der erwartete Rückgang bei der Zinsmarge durch andere Aktivitäten ausgeglichen werden sollte, heisst es. Dies lasse auf ein stabiles oder allenfalls leicht tieferes operatives Ergebnis schliessen.

cf/uh

