Netflix-Abo im Check: So findet man heraus, ob man zu viel zahlt

• Abonnementtarife ansehen, um herauszufinden, ob man zu viel für Netflix zahlt• Abonnementpläne entscheiden über diverse Vorteile und Funktionen• Es gibt insgesamt vier Abonnementpläne zur Auswahl

Netflix überschreitet Ende 2023 260 Millionen Marke

Über 260 Millionen Menschen benutzten Ende 2023 die Streamingplattform Netflix, um ihre liebsten Filme und Serien anzuschauen. Damit hat Netflix seine Dominanz auf dem Streaming-Markt weiter ausgebaut - und das, obwohl der Streamingdienst zum wiederholten Mal die Abo-Preise erhöht und die Möglichkeit, Zugänge im Bekanntenkreis zu teilen, weiter eingeschränkt hat. Nach dieser neuen Einschränkung dürfen nur Personen, die in einem Haushalt mit dem Netflix-Mitglied leben, dessen Konto nutzen. Gegen Aufpreis kann mit dem Standard-Abo ein Zusatzmitglied, das nicht im eigenen Haushalt wohnt, hinzugefügt werden, mit dem Premium-Abo bis zu zwei. Trotzdem stieg die Anzahl der Nutzer. Doch viele Menschen besitzen einen Abonnementtarif, den sie gar nicht nötig haben und zahlen dementsprechend zu viel Geld für die Plattform.

Standard-Abo mit Werbung

Das Basis-Abo mit Werbung kostet 4,99 Euro pro Monat und ist somit das günstigste Angebot, welches Netflix zu bieten hat. Hierfür kann man dementsprechend auf nur zwei Geräten gleichzeitig Netflix schauen und einige Filme, Serien und Mobile Games sind auch nicht verfügbar. Die Inhalte sind in HD verfügbar, jedoch wird bei diesem Abonnement - wie der Name auch schon preisgibt - Werbung geschaltet.

Standard-Abo

Das Standard-Abo ist ohne Werbung und kostet dementsprechend 13,99 Euro im Monat. Dafür hat man eine unbegrenzte Anzahl an Serien, Filmen und Mobile Games zur Verfügung, kann sich diese allerdings auch nur auf zwei Geräten gleichzeitig anschauen. Die Inhalte sind ebenso in HD verfügbar.

Premium-Abo

Das Premium-Abo ist das höchste aller Abonnements bei Netflix. Es kostet 19,99 Euro pro Monat. Dafür kann man auf eine unbegrenzte Anzahl an Filmen, Serien und Mobile Games auf vier Geräten gleichzeitig zugreifen und sich diese auch herunterladen. Alle Inhalte sind nicht nur in Full-HD, sondern sogar in 4K (Ultra-HD) und HDR zugänglich und natürlich werbefrei. Darüber hinaus ist ein immersives Klangerlebnis via 3D-Audio inbegriffen.

Redaktion finanzen.ch