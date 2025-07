Nestlé vorbörslich gefragt nach Zahlen

Zürich (awp) - Die Aktien von Nestlé legen nach Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Halbjahr vorbörslich zu. Der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern hat insbesondere bei der Profitabilität besser als erwartet abgeschnitten, dafür fiel das Mengenwachstum (RIG) etwas schwächer als erwartet aus.

An der Vorbörse bei Julius Bär legen Nestlé gegen 08.30 Uhr um 1,1 Prozent zu auf 78,65 Franken. Der SMI wird mit 0,70 Prozent im Plus erwartet. Die Nestlé-Aktien haben nach einem sehr starken ersten Quartal einen grossen Teil der Gewinne wieder abgegeben und liegen lediglich noch 4 Prozent im Plus.

Mit den vorgelegten Zahlen bei Gewinn auf operativer Ebene und Marge hat Nestlé die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die operative Marge hielt sich mit 16,5 Prozent deutlich besser als erwartet und auch das entsprechende Ziel von mindestens 16,0 Prozent für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Einige Analysten merken in ihren Kommentaren allerdings an, dieses Versprechen bleibe fragil - schliesslich rechne Nestlé selbst mit zunehmendem Gegenwind im zweiten Halbjahr.

Zudem scheint die robuste Profitabilität auch auf Kosten des Volumenwachstums erreicht worden zu sein: So trugen vor allem Preiserhöhungen zum Wachstum bei, während die Volumenentwicklung (RIG) im zweiten Quartal in die negative Zone rutschte. Vontobel spricht von einem robusten zugrundeliegendem Wachstum, doch in China und bei Nestlé Health Science habe es böse Überraschungen gegeben. In beiden Bereichen hat Nestlé Massnahmen zur Besserung ergriffen.

Lob von allen Seiten gibt es für das Kaffee-Geschäft: Trotz Preiserhöhungen griffen die Konsumenten hier weiter zu.

awp-data/tt/uh