06.03.2026 19:00:36
Nestlé: Moody's bestätigt Kreditrating mit "Aa3" - Ausblick "stabil"
Zürich (awp) - Die Kreditanalysten von Moody's haben das Kreditrating von Nestlé mit "Aa3" bestätigt und auch den Ausblick bei "stabil" belassen. Gleichzeitig wurden die "Aa3"-Ratings für unbesicherte, vorrangige Anleihen bestätigt.
Die Ratingbestätigung spiegelt die Erwartung wider, dass Nestlé seine Kreditkennzahlen innerhalb der nächsten 18 bis 24 Monate auf ein Niveau verbessern wird, das mit dem aktuellen Rating übereinstimmt, teilte Moody's am Freitagabend mit. Denn Nestlé habe das Umsatzwachstum wieder hergestellt.
Das Rating gehe ausserdem davon aus, dass die Erlöse aus etwaigen Veräusserungen zur Schuldenreduzierung verwendet werden.
