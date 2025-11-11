Nebius Aktie 12955842 / NL0009805522
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.11.2025 17:39:13
Nebius Inks AI Infrastructure Deal With Meta
(RTTNews) - Nebius Group N.V. (NBIS), an AI infrastructure company, on Tuesday announced a new agreement to deliver AI infrastructure to Facebook parent Meta Platforms Inc. (META) valued at approximately $3 billion over 5 years.
The agreement with Meta highlights the rapidly growing need for high-performance computing power essential to developing and operating advanced artificial intelligence models.
It is ?Nebius' second contract with a hyperscaler, following its $17.4 billion deal with Microsoft in September.
Third-quarter revenues rose to $146.1 million from $32.1 million last year. Net loss for the period was $119.6 million, compared to a loss of $94.2 million last year.
Nachrichten zu Nebius
|
10.11.25
|RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nebius-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
10.11.25
|Ausblick: Nebius veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.11.25
|Nebius AI Cloud arrives in UK with one of the country’s first advanced NVIDIA AI infrastructure deployments (EQS Group)
|
05.11.25
|Nebius launches Nebius Token Factory to deliver production AI inference at scale (EQS Group)
|
03.11.25
|RTS-Wert Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nebius-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
27.10.25
|RTS-Wert Nebius-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nebius von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: Nebius veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Nebius Group N.V. announces date of third quarter 2025 results and conference call (EQS Group)
Analysen zu Nebius
Mittwoch um 18 Uhr live: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest
Erfahrung ist wertvoll - doch Erinnerungen sind trügerisch. Sie verzerren, ergänzen oder lassen Details weg, bis ein falsches Bild entsteht. Dieses Webinar zeigt, warum das Gehirn keine objektive Aufzeichnung liefert und wie diese Verzerrungen Trading-Entscheidungen unbewusst beeinflussen.Schnell noch Plätze sichern!
Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – mit Tim Schäfer
Ist der Hype um Abnehmspritzen wie bei Novo Nordisk und Eli Lilly vorbei – oder stehen wir erst am Anfang einer langfristigen Revolution im Gesundheitswesen? 💉📉
Im heutigen Gespräch mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia sprechen wir über die spannendsten Pharmawerte 2025. Neben den Abnehmspritzen blicken wir auch auf klassische Pharma-Giganten wie Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Novartis, AstraZeneca und GSK. Tim analysiert Übertreibungen, Rücksetzer und langfristige Chancen für Buy-and-Hold-Strategien – mit Fokus auf Dividende, KGV und Krisenresistenz.
💬 Was ist vom Abnehmtrend langfristig zu halten?
💬 Welche Pharma-Aktien sind aktuell unterbewertet?
💬 Was spricht für konservative Dividendenwerte im Gesundheitssektor?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX freundlich -- Wall Street uneins -- Märkte in Fernost letztlich uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt Gewinne verzeichnet, zeigt sich auch die deutsche Börse etwas höher. Der US-Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. Die wichtigsten asiatischen Börsen zeigten sich am Dienstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.