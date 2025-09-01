Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’179 -0.1%  SPI 16’889 -0.1%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 24’004 0.4%  Euro 0.9373 0.2%  EStoxx50 5’366 0.3%  Gold 3’475 0.8%  Bitcoin 87’233 0.7%  Dollar 0.8006 0.1%  Öl 68.3 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Novo Nordisk-Aktie in Grün: Novo Nordisk punktet kardiovaskulär gegenüber Lilly
Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im August 2025
Q2 2025: Diese Aktien hat Fisher Asset Management im Depot
ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten
Rohstoffe im August 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Langfristige Anlage 01.09.2025 16:02:21

NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Southside Bancshares von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Southside Bancshares-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Southside Bancshares
31.24 USD -0.37%
Kaufen Verkaufen

Southside Bancshares-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Southside Bancshares-Papier an diesem Tag bei 37.77 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 USD in die Southside Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 26.476 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.08.2025 gerechnet (31.24 USD), wäre die Investition nun 827.11 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 17.29 Prozent.

Alle Southside Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 938.10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch