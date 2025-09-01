NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Southside Bancshares von vor 3 Jahren bedeutet

Southside Bancshares-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Southside Bancshares-Papier an diesem Tag bei 37.77 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 USD in die Southside Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 26.476 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.08.2025 gerechnet (31.24 USD), wäre die Investition nun 827.11 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 17.29 Prozent.

Alle Southside Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 938.10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch