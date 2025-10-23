NASDAQ Composite Index-Titel Trend Micro-Aktie: Hätte sich eine Trend Micro-Investition von vor einem Jahr gelohnt?

Am 23.10.2024 wurde das Trend Micro-Papier via Börse TOKIO gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 7’973.00 JPY wert. Bei einem Trend Micro-Investment von 10’000 JPY zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.254 Trend Micro-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’946.07 JPY, da sich der Wert eines Trend Micro-Anteils am 22.10.2025 auf 7’930.00 JPY belief. Damit hätte sich das Investment um 0.54 Prozent vermindert.

Am Markt war Trend Micro jüngst 1.03 Bio. JPY wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch