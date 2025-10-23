Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’581 -0.3%  SPI 17’336 -0.1%  Dow 46’590 -0.7%  DAX 24’099 -0.2%  Euro 0.9248 0.1%  EStoxx50 5’655 0.3%  Gold 4’115 0.5%  Bitcoin 87’183 1.7%  Dollar 0.7971 0.2%  Öl 64.6 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Trump-Regierung plant Beteiligungen an D-Wave & Co. - Aktien reagieren
DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Healthineers-Investment von vor einem Jahr verloren
MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor einem Jahr abgeworfen
EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ING Group von vor einem Jahr abgeworfen
MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Suche...

Trend Micro Aktie 933579 / JP3637300009

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Profitable Trend Micro-Anlage? 23.10.2025 10:03:06

NASDAQ Composite Index-Titel Trend Micro-Aktie: Hätte sich eine Trend Micro-Investition von vor einem Jahr gelohnt?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Trend Micro gewesen.

Trend Micro
44.28 EUR 0.54%
Kaufen Verkaufen

Am 23.10.2024 wurde das Trend Micro-Papier via Börse TOKIO gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 7’973.00 JPY wert. Bei einem Trend Micro-Investment von 10’000 JPY zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.254 Trend Micro-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’946.07 JPY, da sich der Wert eines Trend Micro-Anteils am 22.10.2025 auf 7’930.00 JPY belief. Damit hätte sich das Investment um 0.54 Prozent vermindert.

Am Markt war Trend Micro jüngst 1.03 Bio. JPY wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch