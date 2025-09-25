Trend Micro Aktie 933579 / JP3637300009
25.09.2025 10:02:04
NASDAQ Composite Index-Papier Trend Micro-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Trend Micro von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren in Trend Micro eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Trend Micro-Anteilen via Börse TOKIO ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Trend Micro-Anteile bei 8’662.00 JPY. Bei einer 1’000-JPY-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.115 Trend Micro-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 24.09.2025 954.17 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 8’265.00 JPY belief. Damit hätte sich die Investition um 4.58 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete Trend Micro eine Marktkapitalisierung von 1.11 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch