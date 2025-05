Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach

Der NASDAQ Composite beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.18 Prozent) bei 19’112.32 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.604 Prozent auf 19’031.24 Punkte an der Kurstafel, nach 19’146.81 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 18’967.78 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19’207.22 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2.34 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 15.04.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 16’823.17 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 20’026.77 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 15.05.2024, den Wert von 16’742.39 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 0.874 Prozent abwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 20’118.61 Punkten. Bei 14’784.03 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Commercial Vehicle Group (+ 12.60 Prozent auf 1.43 USD), Comtech Telecommunications (+ 9.55 Prozent auf 1.72 USD), Anika Therapeutics (+ 8.13 Prozent auf 12.24 USD), Ultralife Batteries (+ 7.25 Prozent auf 5.92 USD) und Myriad Genetics (+ 7.03 Prozent auf 4.11 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Fiserv (-16.19 Prozent auf 159.13 USD), Century Casinos (-10.61 Prozent auf 1.77 USD), Dorel Industries (-7.69 Prozent auf 1.20 USD), Nice Systems (-4.93 Prozent auf 161.11 USD) und Nektar Therapeutics (-4.90 Prozent auf 0.68 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 44’964’347 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.002 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 5.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch