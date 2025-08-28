Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ-Handel im Fokus 28.08.2025

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktuell wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ 0.52 Prozent höher bei 21’702.31 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.135 Prozent auf 21’619.27 Punkte an der Kurstafel, nach 21’590.14 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 21’712.26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21’534.94 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ Composite bereits um 1.10 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2025, wies der NASDAQ Composite 21’178.58 Punkte auf. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 28.05.2025, einen Stand von 19’100.94 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.08.2024, bei 17’556.03 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 12.56 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 21’803.75 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Rambus (+ 7.91 Prozent auf 80.99 USD), CIENA (+ 5.25 Prozent auf 97.61 USD), TTM Technologies (+ 4.72 Prozent auf 46.60 USD), Park-Ohio (+ 4.43 Prozent auf 20.50 USD) und Nortech Systems (+ 4.40 Prozent auf 9.01 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen 3D Systems (-4.69 Prozent auf 2.44 USD), Astro-Med (-4.61 Prozent auf 10.56 USD), Old Dominion Freight Line (-3.19 Prozent auf 148.91 USD), Dorel Industries (-2.79 Prozent auf 0.90 USD) und Harvard Bioscience (-2.73 Prozent auf 0.52 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 38’769’008 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.809 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet mit 6.16 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.31 Prozent bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

