NASDAQ Composite-Marktbericht 08.01.2026

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite sackt ab

Der NASDAQ Composite bewegt sich am Nachmittag auf rotem Terrain.

Photronics
25.63 CHF -6.14%
Am Donnerstag verliert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0.65 Prozent auf 23’432.03 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.150 Prozent schwächer bei 23’548.88 Punkten in den Handel, nach 23’584.27 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 23’558.17 Punkte, das Tagestief hingegen 23’353.46 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.075 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 08.12.2025, einen Stand von 23’545.90 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 08.10.2025, den Stand von 23’043.38 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, bei 19’478.88 Punkten.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Neogen (+ 31.10 Prozent auf 9.68 USD), 3D Systems (+ 14.68 Prozent auf 2.50 USD), Astronics (+ 8.98 Prozent auf 63.48 USD), Geospace Technologies (+ 7.66 Prozent auf 19.96 USD) und Patterson-UTI Energy (+ 7.41 Prozent auf 7.10 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Resources Connection (-14.99 Prozent auf 4.48 USD), CIENA (-14.09 Prozent auf 222.75 USD), Richardson Electronics (-10.96 Prozent auf 10.40 USD), SMC (-9.91 Prozent auf 355.84 USD) und Photronics (-8.12 Prozent auf 32.03 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 23’540’406 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.895 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.90 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

