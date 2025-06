NASDAQ Composite aktuell: Anleger lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen

Am Dienstag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 1.43 Prozent stärker bei 19’912.53 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.910 Prozent auf 19’809.61 Punkte an der Kurstafel, nach 19’630.97 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 19’795.29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19’946.72 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 18’737.21 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 24.03.2025, einen Wert von 18’188.59 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.06.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 17’496.82 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 3.28 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 20’118.61 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14’784.03 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Sangamo Therapeutics (+ 18.94 Prozent auf 0.51 USD), Ultra Clean (+ 12.74 Prozent auf 22.47 USD), Lifecore Biomedical (+ 12.04 Prozent auf 8.28 USD), DexCom (+ 9.68 Prozent auf 87.57 USD) und Geron (+ 9.15 Prozent auf 1.55 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Geospace Technologies (-8.42 Prozent auf 16.85 USD), Ultralife Batteries (-4.51 Prozent auf 8.05 USD), Elbit Systems (-3.87 Prozent auf 422.54 USD), eBay (-3.27 Prozent auf 74.35 USD) und Methanex (-2.98 Prozent auf 33.86 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 51’433’992 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3.057 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Im NASDAQ Composite hat die Integra LifeSciences-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10.87 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch