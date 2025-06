S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Der S&P 500 kletterte im NYSE-Handel schlussendlich um 1.11 Prozent auf 6’092.18 Punkte. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 46.420 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.679 Prozent auf 6’066.07 Punkte an der Kurstafel, nach 6’025.17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 6’059.25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’101.76 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, notierte der S&P 500 bei 5’802.82 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 24.03.2025, bei 5’767.57 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.06.2024, wurde der S&P 500 mit 5’447.87 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 3.81 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 6’147.43 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Coinbase (+ 12.10 Prozent auf 344.82 USD), Enphase Energy (+ 11.05 Prozent auf 38.38 USD), DexCom (+ 9.68 Prozent auf 87.57 USD), Carnival (+ 6.91 Prozent auf 25.70 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6.83 Prozent auf 138.43 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Advance Auto Parts (-7.07 Prozent auf 48.26 USD), AutoZone (-3.56 Prozent auf 3’577.54 USD), Occidental Petroleum (-3.34 Prozent auf 42.48 USD), eBay (-3.27 Prozent auf 74.35 USD) und Northrop Grumman (-3.14 Prozent auf 484.00 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 51’433’992 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.057 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Die SVB Financial Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Mit 1’200.00 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie an.

