NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 notiert letztendlich im Minus

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0.43 Prozent tiefer bei 21’626.39 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.529 Prozent fester bei 21’834.49 Punkten in den Freitagshandel, nach 21’719.69 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 21’902.99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21’552.80 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ 100 bereits um 0.719 Prozent nach. Vor einem Monat, am 20.05.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 21’367.37 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 20.03.2025, bei 19’677.61 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 20.06.2024, bei 19’752.30 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 3.10 Prozent zu. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 22’222.61 Punkten. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell PayPal (+ 3.11 Prozent auf 60.98 EUR), Mondelez (+ 2.95 Prozent auf 68.31 USD), Charter A (+ 2.37 Prozent auf 386.37 USD), Apple (+ 2.25 Prozent auf 201.00 USD) und O Reilly Automotive (+ 1.55 Prozent auf 89.69 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil AppLovin A (-5.71 Prozent auf 324.70 USD), Cognizant (-4.64 Prozent auf 75.47 USD), Alphabet A (ex Google) (-3.85 Prozent auf 166.64 USD), Alphabet C (ex Google) (-3.59 Prozent auf 167.73 USD) und Atlassian (-3.37 Prozent auf 189.53 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 83’945’918 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.101 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Im NASDAQ 100 verzeichnet die JDcom-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

