Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’930 0.5%  SPI 16’531 0.3%  Dow 46’124 0.4%  DAX 23’733 0.8%  Euro 0.9331 0.0%  EStoxx50 5’498 1.0%  Gold 3’778 0.8%  Bitcoin 87’255 0.1%  Dollar 0.7983 -0.2%  Öl 70.6 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Firmus Technologies-Aktie für 2026 geplant - NVIDIA bereits an KI-Startup beteiligt
KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Trump kündigt 100-Prozent-Zoll auf Arzneimittelimporte an - Aktien von Novartis und Roche gelassen - Galderma, Addex und Co. mit Kursrutsch
UBS-Aktie etwas fester: Bundesrat eröffnet Vernehmlassung zu UBS-Kapitalvorschriften
Roche-Aktie fällt wegen neue Zöllen: Fitch bestätigt Rating 'AA' mit Ausblick 'stabil'
Suche...
26.09.2025 18:03:36

Nachtzug zwischen Paris und Berlin droht das Aus

PARIS (awp international) - Dem Nachtzug zwischen Paris und Berlin droht bereits zwei Jahre nach seinem Start zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember das Aus. Der Grund sei der Wegfall französischer Finanzhilfe für die Verbindung, berichtete die Zeitung "Le Monde" unter Verweis auf Informationen aus dem Pariser Transportministerium und von der Staatsbahn SNCF.

Ebenfalls eingestellt werden soll demnach der Nachtzug zwischen Paris und Wien. Auf Anfrage verwies die Deutsche Bahn auf die SNCF und diese wiederum auf das Ministerium, das zunächst keine Stellung nahm.

"Der Staat als Anteilseigner verlangt von uns, rentabel zu sein, und das sind wir nur unter erheblichen Anstrengungen. Er kann nicht von uns verlangen, Verbindungen mit Verlust zu bedienen, nur des schönen Symbols wegen, auch wenn es ein schönes Symbol wäre", zitierte "Le Monde" einen Verantwortlichen der SNCF.

Klammes Frankreich streicht Millionenzuschuss

Das Transportministerium entschied sich nach Informationen der Zeitung im Sommer zum Wegfall der Millionenhilfe für die Nachtzüge nach Berlin und Wien, nachdem die Regierung dem Ministerium den Rahmen für sein Budget für 2026 mitgeteilt hatte. Frankreich ist hoch verschuldet und ringt nach dem Sturz der Regierung im Streit um einen Sparhaushalt weiter damit, wie es seine Finanzen ins Lot bekommt.

Weitere französische Medien berichteten über das drohende Aus für die Nachtzüge unter Verweis auf Informationen der Initiative "Oui au train de nuit!" (Ja zum Nachtzug!). Die Initiative startete eine Online-Petition für den Erhalt der Nachtzüge, der sich in kurzer Zeit bereits knapp 15.000 Menschen anschlossen. Ausserdem war am Freitagabend eine Demonstration vor dem Gare de L'Est in Paris geplant, wo die Nachtzüge nach Berlin und Wien starten.

Die Initiative beklagte, dass die Nachtzugverbindungen nur drei Mal in der Woche führen und anders als zugesichert nicht zu einem täglichen Angebot ausgeweitet worden seien. Ausserdem seien die Züge im französischen Buchungsportal SNCF Connect überhaupt nicht aufgeführt und für Reisende in Frankreich nur über Umwege buchbar./evs/DP/stw

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen

Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.

👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?

Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

18:10 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible Softcallable auf ams-OSRAM
17:56 Logo WHS Krypto & Aktien im Bann der PCE-Daten: Chancen bei Apple, Strategy, Oracle & Co.?
12:48 SMI setzt Abwärtstrend dynamisch fort
09:14 Marktüberblick: Versorger bei Anlegern en vogue
06:15 Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025
06:12 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Seitwärts an der 3‘750er-Marke
25.09.25 Julius Bär: 12.80% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Sonova Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swatch Group AG, Partners Group Holding AG
25.09.25 Klarna: Erfolgreiches Börsendebüt und Wachstumspläne
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’423.55 19.24 B26SWU
Short 12’680.06 13.71 BHDSPU
Short 13’137.38 8.97 UEBSLU
SMI-Kurs: 11’929.80 26.09.2025 17:31:16
Long 11’412.74 18.93 BK5S8U
Long 11’178.98 13.87 BMYSUU
Long 10’684.64 8.77 SSPM6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Trump kündigt 100-Prozent-Zoll auf Arzneimittelimporte an - Aktien von Novartis und Roche gelassen - Galderma, Addex und Co. mit Kursrutsch
Fundstrat-Experte Tom Lee erwartet gewaltigen Kursschritt bei Bitcoin und Ethereum
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
SAP-Aktie wenig verändert: SAP stärkt US-Geschäft mit Milliardenauftrag der Army
Plug Power-Aktie nach volatiler Woche fester: Hält die Rally nun an?
Investoren schütteln neue Zölle auf Pharmaprodukte ab: SMI geht höher ins Wochenende -- Letztlich Gewinne beim DAX -- Asiens Börsen schliessen tiefer
Experten erklären: Diese Renditekiller kosten ETF-Anleger bares Geld - und so werden sie vermieden
Alibaba integriert NVIDIA-Tools - Aktien von Xiaomi, Alibaba, SK hynix und Co. von Gewinnmitnahmen belastet
Intel-Aktie steigt weiter: Milliarden-Deal mit TSMC voraus?
UBS-Aktie etwas fester: Bundesrat eröffnet Vernehmlassung zu UBS-Kapitalvorschriften

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 39/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Aktien Empfehlungen KW 25/39: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 25/39. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: SergeyP / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}