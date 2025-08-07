|
07.08.2025 22:25:42
NACHBÖRSE/XDAX unv bei 24.193 Pkt - Wenig Bewegung
DOW JONES--Von einem insgesamt recht ruhigen nachbörslichen Handel berichtete am Donnerstag ein Händler von Lang & Schwarz. Die Umsätze seien entsprechend niedrig gewesen. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es nicht gegeben.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.193 24.193 unv.
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
August 07, 2025 16:25 ET (20:25 GMT)
Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFriedenshoffnung treibt die Kurse: SMI schliesst mit Gewinnen -- DAX setzt sich über 24'000 Punkten fest -- US-Börsen letztlich uneinheitlich -- Asiens Börsen gehen freundlich aus dem Handel
Am heimischen Aktienmarkt ging es nach stabilem Start am Donnerstag kräftig aufwärts. Beim DAX waren ebenfalls deutliche Gewinne zu sehen. Die US-Börsen schlossen am Donnerstag uneins. An den Börsen in Asien dominierten am Donnerstag die Käufer.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}