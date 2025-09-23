|
23.09.2025 22:22:39
NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 23.533 Punkte
DOW JONES--Mangels neuer Unternehmensnachrichten haben sich am Dienstag im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien keine Sonderbewegungen gezeigt. In der Breite ging es - gemessen am XDAX - um 0,3 Prozent nach unten, nachdem es im Späthandel an der Wall Street zu einem leichten Rücksetzer gekommen war.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.533 23.611 -0,3%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 23, 2025 16:22 ET (20:22 GMT)
