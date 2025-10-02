NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.474 Pkt - Lebhafter Handel

DOW JONES--Recht lebhaft verlief der nachbörsliche Handel am Donnerstag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Die Investoren hätten "quer Beet" gekauft, auch aufgrund der erneut positiven Tendenz an der Wall Street. Dabei habe es jedoch keine wichtigen Unternehmensmeldungen gegeben.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.474 24.423 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2025 16:34 ET (20:34 GMT)