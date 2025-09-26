123fahrschule Aktie 57691276 / DE000A2P4HL9
26.09.2025 22:26:39
NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.756 Punkt
DOW JONES--Nachbörsliche auffällige Sonderbewegungen bei deutschen Einzelwerten waren auch am Freitag nicht zu beobachten. Die Aktie des Kleinstwerts 123fahrschule zeigte sich 2 Prozent schwächer nach einer Senkung der Ganzjahresprognose am Abend.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.756 23.739 +0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 26, 2025 16:26 ET (20:26 GMT)
