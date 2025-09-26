Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’930 0.5%  SPI 16’531 0.3%  Dow 46’247 0.7%  DAX 23’739 0.9%  Euro 0.9337 0.1%  EStoxx50 5’500 1.0%  Gold 3’763 0.4%  Bitcoin 87’163 0.0%  Dollar 0.7979 -0.2%  Öl 69.8 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Firmus Technologies-Aktie für 2026 geplant - NVIDIA bereits an KI-Startup beteiligt
Plug Power-Aktie nach volatiler Woche fester: Hält die Rally nun an?
Electronic Arts-Aktie schliesst zweistellig fester: Spekulationen über mögliche Privatisierung
Suche...

123fahrschule Aktie 57691276 / DE000A2P4HL9

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.09.2025 22:26:39

NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.756 Punkt

123fahrschule
3.62 EUR -1.63%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Nachbörsliche auffällige Sonderbewegungen bei deutschen Einzelwerten waren auch am Freitag nicht zu beobachten. Die Aktie des Kleinstwerts 123fahrschule zeigte sich 2 Prozent schwächer nach einer Senkung der Ganzjahresprognose am Abend.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.756 23.739 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2025 16:26 ET (20:26 GMT)