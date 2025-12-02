Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’851 0.1%  SPI 17’661 0.1%  Dow 47’289 -0.9%  DAX 23’589 -1.0%  Euro 0.9339 0.0%  EStoxx50 5’667 0.0%  Gold 4’212 -0.5%  Bitcoin 70’081 0.9%  Dollar 0.8046 0.0%  Öl 63.3 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Swissquote-Aktie: Aktionär verkauft offenbar Paket von 3,5 Prozent
dormakaba-Aktie: Vor Übernahme von MetaMatic in Deutschland
Meyer Burger-Aktie: Definitive Nachlassstundung erhalten
Ausblick: C3.ai gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ABB-Aktie: Übernahme von Gamesa Electric von Siemens abgeschlossen
Suche...
eToro entdecken
02.12.2025 07:46:41

MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Costco Wholesale ist das neueste und eines der grössten Unternehmen, das die Regierung von US-Präsident Donald Trump wegen der Zölle verklagt. Ziel ist es, eine vollständige Rückerstattung zu sichern, sollte der US-Supreme Court die umfassenden Abgaben für illegal erklären. Costco, gemessen am Umsatz der drittgrösste Einzelhändler des Landes, hat mitgeteilt, man arbeite daran, die Kosten der Zölle zu kompensieren, und erhöhe selektiv die Produktpreise. Das Unternehmen teilte in der Einreichung beim Gericht nicht mit, wie viel es seit Beginn von Trumps zweiter Amtszeit an Zöllen gezahlt habe.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Keine wichtigen Termine angekündigt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Keine Datenveröffentlichungen angekündigt.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 6.818,25 -0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 25.357,25 -0,1%

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.579,70 +0,2%

Nikkei-225 (Tokio) 49.291,83 -0,0%

Hang-Seng (Hongk.) 26.026,18 -0,0%

Shanghai-Comp. 3.895,53 -0,5%

Kospi (Seoul) 3.994,93 +1,9%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Überwiegend bewegen sich die Indizes nur wenig. Ausreisser nach oben ist der Kospi in Seoul mit einem Plus von 1,9 Prozent. Treiber ist die Bestätigung der US-Regierung, dass der allgemeine Zollsatz auf koreanische Importe rückwirkend ab dem 1. November auf 15 Prozent sinken wird. Dies gelte auch für Autimporte. Hyundai und Kia gewinnen über 4 Prozent, das Schwergewicht Samsung Electronics verteuert sich um 2 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 47.289,33 -0,9% -427,09 +12,2%

S&P-500 6.812,63 -0,5% -36,46 +16,4%

NASDAQ Comp 23.275,92 -0,4% -89,76 +21,0%

NASDAQ 100 25.342,85 -0,4% -92,04 +21,0%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,18 Mrd 0,68 Mrd

Gewinner 985 1.812

Verlierer 1.800 946

Unverändert 64 76

Schwächer - Marktteilnehmer sprachen von einem zurückhaltenden Handel, nachdem Dow-Jones, S&P-500 und der Nasdaq-Composite in der "Thanksgiving-Woche" jeweils um mehr als 3 Prozent zugelegt hatten. Leicht stützend wirkten zwischenzeitlich schwache US-Daten, weil sie die Erwartung einer Zinssenkung der US-Notenbank in der kommenden Woche untermauerten. Diese liegt aktuell bei 88 Prozent. Der "Black Friday", der wichtigste Einkaufstag des Jahres in den USA, lieferte wenig Kaufargumente für die Börse. Zwar deuteten erste Daten auf einen Anstieg der Umsätze um rund 4 Prozent auf Jahressicht hin, doch bereinigt um die noch immer hohe Inflation sah es weniger positiv aus. Bei den Einzelhändlern gewannen Walmart 1,0 Prozent und Amazon 0,3 Prozent. Ein erneuter Kursrutsch des Bitcoin belastete Titel mit Bezug zum Krtyptowährungsgeschäft. Coinbase Global gaben 4,8 Prozent ab, Strategy fielen um 3,3 Prozent und Robinhood Markets um 4,1 Prozent. Moderna büssten 6,9, Biontech 5,9 und Novavax 5,0 Prozent ein, nachdem der oberste Impfstoff-Beauftragte der US-Gesundheitsbehörde FDA strengere Zulassungsregeln für Impfstoffe angekündigt hatte. Synopsys stiegen um 4,9 Prozent, gestützt von einer Investitikon von 2 Milliarden Dollar durch Nvidia. Nvidia gewannen 1,7 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Mit den Renditen ging es deutlicher aufwärts, besonders am langen Ende. Die Zehnjahresrendite erhöhte sich um 6,0 Basispunkte auf 4,10 Prozent. Äusserungen des Gouverneurs der Bank of Japan, Kazuo Ueda, die auf eine baldige Zinserhöhung hindeuteten, möglicherweise noch im laufenden Monat, sorgten weltweit dafür, dass es mit den Anleiherenditen nach oben ging.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:57 % YTD

EUR/USD 1,1607 -0,0 1,1609 1,1610 +12,0%

EUR/JPY 180,79 0,2 180,46 180,35 +11,2%

EUR/GBP 0,8786 -0,0 0,8787 0,8781 +5,9%

GBP/USD 1,3211 -0,0 1,3211 1,3222 +5,7%

USD/JPY 155,76 0,2 155,45 155,34 -0,7%

USD/KRW 1.468,40 -0,2 1.471,27 1.469,53 -0,5%

USD/CNY 7,0711 0,0 7,0691 7,0684 -2,1%

USD/CNH 7,0705 -0,0 7,0721 7,0674 -3,6%

USD/HKD 7,7877 -0,0 7,7882 7,7882 +0,2%

AUD/USD 0,6552 0,2 0,6541 0,6551 +5,8%

NZD/USD 0,5727 0,0 0,5726 0,5737 +2,4%

BTC/USD 87.083,30 0,6 86.603,20 86.562,75 -3,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar erholte sich von zwischenzeitlichen Abgaben und zeigte sich im späten US-Handel wenig verändert. Laut Marktteilnehmern verdichteten sich Hinweise, dass Kevin Hassett Nachfolger von Fed-Chairman Jerome Powell werden wird. Hassett stehe der Trump-Regierung nahe und gelte als Befürworter niedrigerer Zinsen, weshalb der Dollar zunächst nachgegeben hatte.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.207,05 4.232,20 -0,6% -25,15 +61,4%

Silber 56,99 57,975 -1,7% -0,98 +95,4%

Platin 1.417,06 1.430,49 -0,9% -13,43 +64,1%

Kupfer 5,15 5,22 -1,2% -0,06 +25,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Dollar-Schwäche und die Hassett-Spekulation stützten den Goldpreis, allerdings nur zwischenzeitlich.Zum Ende des US-Handels lag der Goldpreis kaum verändert bei 4.237 Dollar.

ÖL

zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,43 59,32 +0,2% +0,11 -18,8%

Brent/ICE 63,21 63,17 +0,1% +0,04 -16,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Preise von Brent und WTI gewannen bis zu 1,7 Prozent. Als Preistreiber wurde auf ukrainische Drohnenangriffe auf die russische Erdölindustrie verwiesen, aber auch Spekulationen über einen US-Militärschlag gegen das Ölförderland Venezuela kommen. US-Präsident Trump hatte Fluggesellschaften angewiesen, sie sollten den venezolanischen Luftraum als geschlossen betrachten. Angriffe auf Venezuela könnten die Ölexporte des Landes beeinträchtigen. Zudem hiess es, die Opec+ wolle die Fördermengen zunächst nicht weiter erhöhen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

BARRICK MINING

Der Bergbaukonzern erwägt den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an seinen wertvollen nordamerikanischen Goldvorkommen.

BAYER

bekommt im Rechtsstreit um mögliche Krebsrisiken des Pesitizids Glyphosat Unterstützung von der US-Regierung. Der höchste Anwalt der Trump-Administration, unterstützt den Antrag des Pharma- und Agrarchemiekonzerns, die Frage nach dem Vorrang von Bundesrecht vor dem Obersten Gerichtshof zu prüfen.

INTEL

will in Malaysia weiter investieren, um das Land als sein Zentrum für Montage- und Testverfahren zu etablieren. Bereits 2021 hatte Intel angekündigt, eine hochmoderne Chip-Verpackungsfabrik im Wert von 7 Milliarden US-Dollar in Malaysia zu errichten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2025 01:47 ET (06:47 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dienstag 18 Uhr live: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst

Carsten Umland zeigt im Webinar ab 18 Uhr, wie Du mit System Aktien findest, die kurz vor dem Ausbruch stehen - fernab von Hypes, mit klarer Struktur und echtem Fokus auf nachhaltige Rendite.

Schnell Plätze sichern!

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Inside Trading & Investment

01.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Roche als Zugpferd
28.11.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Bachem, DocMorris
27.11.25 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (85%) auf Barry Callebaut AG
27.11.25 SMI kratzt an 7-Monats-Hoch
26.11.25 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
26.11.25 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’359.55 19.45 NTUBSU
Short 13’635.58 13.65 SRNBXU
Short 14’120.65 8.97 BOKS7U
SMI-Kurs: 12’850.73 01.12.2025 17:30:08
Long 12’309.63 19.90 S9VBDU
Long 12’013.91 13.65 SSBBTU
Long 11’505.81 8.91 ST7BKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Jahresendrally noch möglich? Darum befindet sich die TKMS-Aktie im Abwärtstrend
Idorsia Aktie News: Idorsia gewinnt am Vormittag kräftig
Bitcoin Supply Shock 2025: Ist eine Angebotsverknappung realistisch?
Analysten sehen für Roche-Aktie schwarz
Die Performance der Kryptowährungen in KW 48: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Was Analysten von der DEUTZ-Aktie erwarten
DroneShield-Aktie: Kursrutsch und Ursachen - was hinter dem November-Einbruch steckt
Rohstoffe im November 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Idorsia Aktie News: Idorsia am Montagmittag stark gefragt

Top-Rankings

Rohstoffe im November 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
November 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der November 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich d ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Börse aktuell - Live Ticker

Börsen in Fernost uneinig

Am Dienstag tendieren die wichtigsten asiatischen Indizes in verschiedene Richtungen.

finanzen.net News

Datum Titel
07:49 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Jungheinrich auf 43 Euro - 'Buy'
07:34 ROUNDUP: Stunde der Wahrheit für die Renten-Rebellen
07:34 ROUNDUP: War Arbeitslosengeld II 2022 zu niedrig? Bundesgericht prüft
07:31 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabilisierung erwartet
07:25 Bilfinger-Aktie: Noch schnelleres Wachstum geplant - jährliches Umsatzplus bis 10 Prozent
07:04 GNW-News: Tecan erweitert Angebot an Roboterarm-zentrierten Arbeitszellen durch Übernahme von Vermögenswerten der Wako Automation
06:34 DAX-FLASH: Kaum verändert erwartet nach schwachem Dezember-Start
06:34 ROUNDUP: USA halten Rubios Teilnahme an Nato-Treffen für unnötig
06:56 BVB-Aktie: Matthäus würde Schlotterbeck zum Verbleib bei Borussia Dortmund raten
06:25 WDH: US-Versicherungschef getötet - Angeklagter will Beweise ausschließen