Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’373 -0.3%  SPI 18’427 -0.3%  Dow 49’241 -0.3%  DAX 24’781 -0.1%  Euro 0.9179 0.2%  EStoxx50 5’995 -0.2%  Gold 5’090 2.9%  Bitcoin 59’312 1.1%  Dollar 0.7760 0.1%  Öl 67.5 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swatch1225515Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
UBS-Aktie: Milliardengewinn verzeichnet - Schätzungen deutlich übertroffen
Gold und Silber erholen sich weiter von Turbulenzen - Gold über 5'000 Dollar
Crédit Agricole-Aktie: Gewinneinbruch
Tesla treibt Dojo 3 voran: Neue Rolle im Konzern
PayPal-Aktien im Sinkflug: Negativer Ausblick sorgt für harte Analystenurteile
Suche...

SMI 998089 / CH0009980894

13’372.58
Pkt
-36.53
Pkt
-0.27 %
03.02.2026
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

04.02.2026 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag: 

STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch mit leicht tieferen Kursen
  starten. Am Abend enttäuschte AMD nachbörslich mit dem Ausblick - es wird laut
  Händlern immer schwieriger, die extrem hohen Erwartungen zu erfüllen.
  Hierzulande liegt der Fokus derweil klar auf den Zahlen der beiden Bluechips
  Novartis und UBS. Auch international ist der Kalender gut gefüllt und am
  Nachmittag rücken zudem US-Konjunkturdaten in den Blick.

- SMI vorbörslich: -0,32% auf 13'330,00 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Dienstag): -0,34% auf 49'241 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): -1,43% auf 23'255 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): -0,78% auf 54'293 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Novartis 2025: Dividende 3,70 Fr. (AWP-Konsens: 3,82 Fr.)
                 Reinergebnis 13'967 Mio USD (VJ 11'939 Mio)
                 Umsatz 54'532 Mio USD (VJ 50'317 Mio)
                 Kern-EBIT 21'889 Mio USD (VJ 19'494 Mio)
             Q4: Kern-EBIT-Marge 37% (AWP-Konsens: 35,8%)
                 Kern-EBIT 4929 Mio USD (AWP-Konsens: 4918 Mio)
                 Umsatz 13'336 Mio USD (AWP-Konsens: 13'692 Mio)
                 Kern-EPS 2,03 USD (AWP-Konsens: 2,01 USD)
                 Kern-Reinergebnis 3889 Mio USD (AWP-Konsens: 3841 Mio)
           2026: Umsatzsteigerung im niedrigen einstelligen %-Bereich erw.
                 Gewinnrückgang im niedigen 1-stell.-Prozentbereich erw.
                 Währungseffekte von +2 bis +3% auf Umsatz erwartet
            CEO: Gehen davon aus, dass wir 2026 weiter wachsen werden
                 sind auf gutem Weg, unsere mittelfristige Prognose zu erfüllen
           CEO Narasimhan erhält für 2025 total 24,9 Mio Fr. (VJ 19,2 Mio Fr.)
           CFO: Umsatzerosion dürfte bei bis zu 4 Mrd USD liegen
                Gewinn dürfte bereits ab H2 2026 wieder wachsen
            vorbörsliche Indikation -1,6%

- UBS 2025: Dividende 1,10 USD (AWP-Konsens: 0,99 USD)
            Konzerngewinn 7,77 Mrd USD (VJ 5,09 Mrd)
            Gewinn vor Steuern 8,85 Mrd USD (VJ 6,82 Mrd)
            Cost/Income-Ratio 81,1%, bereinigt 74,4%
        Q4: Konzerngewinn 1199 Mio USD (AWP-Konsens: 968 Mio)
            Gewinn vor Steuern 1700 Mio USD (AWP-Konsens: 1313 Mio)
            Gewinn vor Steuern bereinigt 2871 Mio USD (AWP-Konsens: 2416 Mio)
            Netto-Neugeldzufluss GWM 8,5 Mrd USD (VJ 17,7 Mrd)
            AuM 7005 Mrd USD (Q3: 6910 Mrd)
            Geschäftsertrag 12'145 Mio USD (AWP-Konsens: 11'782 Mio)
            Betriebsaufwand 10'286 Mio USD (VJ 10'359 Mio)
            Cost/Income-Ratio 84,7%, bereinigt 75,2%
          Kosteneinsparungsziel bis Ende 2026 um 0,5 Mrd auf 13,5 Mrd USD erhöht
          Personalbestand FTE internal 103'177 (Ende Sept: 104'427)
          Aktienrückkauf 3 Mrd USD 2026 geplant, Absicht für weitere Rückkäufe
       2026: Weitere Erhöhung Dividende im mittleren 10%-Bereich geplant
            Marktbedingungen bleiben insgesamt konstruktiv
       vorbörsliche Indikation +0,9%

- Zurich und Beazly einigen sich im Grundsatz zu Übernahmeangebot
         Übernahmepreis auf 1335 Pence je Beazley-Aktie erhöht

- Nestlé ruft in der Schweiz weitere Charge von Säuglingsmilch zurück
- Neuer Nestlé-Chef plant strategischen Konzern-Umbau für mehr Wachstum (FT)
          
- AMS-Osram verkauft Teil des Sensorgeschäfts an Infineon
      AMS-Osram löst mit Verkauf 570 Mio EUR
      Pro-forma-Verschuldungsgrad sinkt auf 2,5
      AMS-Osram gibt sich nach Verkauf neue Finanzziele 2030
   vorbörsliche Indikation +6,3%

- Asmallworld-Verwaltungsrat Chris Hartley tritt Ende Woche ab
- Dormakaba übernimmt operatives Geschäft der australischen Vintech Systems

- Naturenergie erzielt 2025 operativen Gewinn unter Vorjahr

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- CH:

- Ausland:

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,154%
- CFT: Michael Leibowitz meldet Anteil von <3%; Compagnie Financière Trad. 5,03%
- Cosmo: Cosmo Pharmaceuticals S. p.A. meldet Eigenanteil von <3%
- Galderma: Blackrock meldet Anteil von 4,926%; Gruppe EQT 14,626%
- Mindmaze meldet Eigenanteil von 4,087%/36,975%
- Partners Group: Gruppe Gantner meldet Anteil von 5,036%
- Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,036%

PRESSE MITTWOCH
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Mittwoch:
- Novartis: Webcast Ergebnis 2025 (14.00 Uhr)
- UBS: Webcast Ergebnis 2025 (09.00 Uhr)
- AMS Osram: Verkauf Geschäftsteile (Webcast 8.45/9.45 Uhr)

  Donnerstag:
- CFT: Umsatz 2025
- LUKB: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr)
- SPS: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr)
- Valiant: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.00 Uhr)

  Freitag:
- Ems-Chemie: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr)
- Hypi Lenzburg: Ergebnis 2025 (Webcast 8.45 Uhr)
- Lem: Ergebnis Q3
- Vontobel: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.30 Uhr)

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- KOF Konjunkturumfragen (09.00 Uhr)
- Seco: Arbeitsmarktdaten Januar (Freitag)
- SNB: Devisenreserven Januar (Freitag)

  Ausland:
- FR: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) (09.50 Uhr)
- DE: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) (09.55 Uhr)
- ZO: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) (10.00 Uhr)
- GB: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) (10.30 Uhr)
- ZO: Erzeugerpreise 12/25 (11.00 Uhr)
      Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig) (11.00  Uhr)
- US: ADP Beschäftigung 1/26 (14.15 Uhr)
      S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) (15.45 Uhr)
      ISM-Services Index 1/26 (16.00 Uhr)
      EIA-Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026

  Übernahmeangebote: 
- 

  Dekotierungen: 
- U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- 
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- 

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- 

EX-DIVIDENDE DATEN:
-

DEVISEN/ZINSEN (08.28 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9176
- USD/CHF: 0,7759
- Swiss Bond Index: -20 BP auf 139,12% (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz 0,299% (Dienstag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Dienstag): -0,27% auf 13'373 Punkte
- SLI (Dienstag): -0,41% auf 2'141 Punkte
- SPI (Dienstag): -0,31% auf 18'427 Punkte
- Dax (Dienstag): -0,07% auf 24'781 Punkte
- CAC 40 (Dienstag): +0,65% auf 8'180 Punkte

awp-robot/sw/ra

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

08:49 SMI verfehlt Rekordhoch nur knapp
06:59 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Ausbruchsversuch gescheitert
03.02.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Carl Zeiss Meditec AG, Gerresheimer AG
03.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Logitech, Swiss Life, Swisscom
03.02.26 Marktüberblick: Delivery Hero gesucht
02.02.26 Ölmarkt im Umbruch: Zwischen Überangebot, Energiewende und geopolitischem Risiko
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’937.55 19.72 SXXBOU
Short 14’214.14 13.97 B62SOU
Short 14’771.23 8.82 SLSBNU
SMI-Kurs: 13’372.58 03.02.2026 17:30:08
Long 12’841.73 19.58 S34BNU
Long 12’539.88 13.61 SATBDU
Long 12’024.10 8.97 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group Aktie News: Partners Group fällt am Dienstagmittag
Ausblick: Novo Nordisk zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagnachmittag in Rot
Aktien von NVIDIA und Microsoft im Fokus: Ärger mit OpenAI - Zweifel an KI-Chips wachsen
PayPal Aktie News: PayPal reagiert am Dienstagmittag positiv
Amazon Aktie News: Amazon am Dienstagnachmittag mit Kurseinbussen
ChatGPT-Prognose: XRP, Ethereum und warum die KI Bitcoin Hyper als nächsten Ausreisser markiert
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit Kursverlusten
Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SMI fällt letztlich zurück -- DAX schlussendlich kaum verändert -- Wall Street beendet Handel klar im Minus -- Asiens Börsen schliessen weit im Plus

Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 13’372.58 -0.27%
SPI 18’426.53 -0.31%
SLI 2’140.96 -0.41%

finanzen.net News

Datum Titel
08:54 Zurich hebt Beazley-Offerte an und einigt sich mit Verwaltungsrat
08:54 Milliarden-Deal: Henkel will Spezialbeschichtungsunternehmen Stahl kaufen
08:49 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt SAP auf 'Overweight'
08:37 Credit Agricole-Aktie: Italien-Pläne zehren am Gewinn
08:28 IWH-Präsident fürchtet Wirtschaftsfolgen bei AfD-Wahlsieg
08:27 AKTIE IM FOKUS: Schwacher Ausblick setzt Novo Nordisk unter Kursdruck
08:24 Gold und Silber erholen sich weiter von Turbulenzen - Gold über 5.000 Dollar
08:20 Aktien Frankfurt Ausblick: Lage beruhigt sich weiter - Dax steigt moderat
08:17 Tote in der Ukraine nach russischen Angriffen
08:08 Ifo: Europageschäft macht deutscher Autoindustrie Hoffnung