Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch mit leicht tieferen Kursen starten. Am Abend enttäuschte AMD nachbörslich mit dem Ausblick - es wird laut Händlern immer schwieriger, die extrem hohen Erwartungen zu erfüllen. Hierzulande liegt der Fokus derweil klar auf den Zahlen der beiden Bluechips Novartis und UBS. Auch international ist der Kalender gut gefüllt und am Nachmittag rücken zudem US-Konjunkturdaten in den Blick. - SMI vorbörslich: -0,32% auf 13'330,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,34% auf 49'241 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,43% auf 23'255 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,78% auf 54'293 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis 2025: Dividende 3,70 Fr. (AWP-Konsens: 3,82 Fr.) Reinergebnis 13'967 Mio USD (VJ 11'939 Mio) Umsatz 54'532 Mio USD (VJ 50'317 Mio) Kern-EBIT 21'889 Mio USD (VJ 19'494 Mio) Q4: Kern-EBIT-Marge 37% (AWP-Konsens: 35,8%) Kern-EBIT 4929 Mio USD (AWP-Konsens: 4918 Mio) Umsatz 13'336 Mio USD (AWP-Konsens: 13'692 Mio) Kern-EPS 2,03 USD (AWP-Konsens: 2,01 USD) Kern-Reinergebnis 3889 Mio USD (AWP-Konsens: 3841 Mio) 2026: Umsatzsteigerung im niedrigen einstelligen %-Bereich erw. Gewinnrückgang im niedigen 1-stell.-Prozentbereich erw. Währungseffekte von +2 bis +3% auf Umsatz erwartet CEO: Gehen davon aus, dass wir 2026 weiter wachsen werden sind auf gutem Weg, unsere mittelfristige Prognose zu erfüllen CEO Narasimhan erhält für 2025 total 24,9 Mio Fr. (VJ 19,2 Mio Fr.) CFO: Umsatzerosion dürfte bei bis zu 4 Mrd USD liegen Gewinn dürfte bereits ab H2 2026 wieder wachsen vorbörsliche Indikation -1,6% - UBS 2025: Dividende 1,10 USD (AWP-Konsens: 0,99 USD) Konzerngewinn 7,77 Mrd USD (VJ 5,09 Mrd) Gewinn vor Steuern 8,85 Mrd USD (VJ 6,82 Mrd) Cost/Income-Ratio 81,1%, bereinigt 74,4% Q4: Konzerngewinn 1199 Mio USD (AWP-Konsens: 968 Mio) Gewinn vor Steuern 1700 Mio USD (AWP-Konsens: 1313 Mio) Gewinn vor Steuern bereinigt 2871 Mio USD (AWP-Konsens: 2416 Mio) Netto-Neugeldzufluss GWM 8,5 Mrd USD (VJ 17,7 Mrd) AuM 7005 Mrd USD (Q3: 6910 Mrd) Geschäftsertrag 12'145 Mio USD (AWP-Konsens: 11'782 Mio) Betriebsaufwand 10'286 Mio USD (VJ 10'359 Mio) Cost/Income-Ratio 84,7%, bereinigt 75,2% Kosteneinsparungsziel bis Ende 2026 um 0,5 Mrd auf 13,5 Mrd USD erhöht Personalbestand FTE internal 103'177 (Ende Sept: 104'427) Aktienrückkauf 3 Mrd USD 2026 geplant, Absicht für weitere Rückkäufe 2026: Weitere Erhöhung Dividende im mittleren 10%-Bereich geplant Marktbedingungen bleiben insgesamt konstruktiv vorbörsliche Indikation +0,9% - Zurich und Beazly einigen sich im Grundsatz zu Übernahmeangebot Übernahmepreis auf 1335 Pence je Beazley-Aktie erhöht - Nestlé ruft in der Schweiz weitere Charge von Säuglingsmilch zurück - Neuer Nestlé-Chef plant strategischen Konzern-Umbau für mehr Wachstum (FT) - AMS-Osram verkauft Teil des Sensorgeschäfts an Infineon AMS-Osram löst mit Verkauf 570 Mio EUR Pro-forma-Verschuldungsgrad sinkt auf 2,5 AMS-Osram gibt sich nach Verkauf neue Finanzziele 2030 vorbörsliche Indikation +6,3% - Asmallworld-Verwaltungsrat Chris Hartley tritt Ende Woche ab - Dormakaba übernimmt operatives Geschäft der australischen Vintech Systems - Naturenergie erzielt 2025 operativen Gewinn unter Vorjahr NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,154% - CFT: Michael Leibowitz meldet Anteil von <3%; Compagnie Financière Trad. 5,03% - Cosmo: Cosmo Pharmaceuticals S. p.A. meldet Eigenanteil von <3% - Galderma: Blackrock meldet Anteil von 4,926%; Gruppe EQT 14,626% - Mindmaze meldet Eigenanteil von 4,087%/36,975% - Partners Group: Gruppe Gantner meldet Anteil von 5,036% - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,036% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Novartis: Webcast Ergebnis 2025 (14.00 Uhr) - UBS: Webcast Ergebnis 2025 (09.00 Uhr) - AMS Osram: Verkauf Geschäftsteile (Webcast 8.45/9.45 Uhr) Donnerstag: - CFT: Umsatz 2025 - LUKB: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) - SPS: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Valiant: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.00 Uhr) Freitag: - Ems-Chemie: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr) - Hypi Lenzburg: Ergebnis 2025 (Webcast 8.45 Uhr) - Lem: Ergebnis Q3 - Vontobel: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturumfragen (09.00 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten Januar (Freitag) - SNB: Devisenreserven Januar (Freitag) Ausland: - FR: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) (09.50 Uhr) - DE: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) (09.55 Uhr) - ZO: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) (10.00 Uhr) - GB: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) (10.30 Uhr) - ZO: Erzeugerpreise 12/25 (11.00 Uhr) Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig) (11.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigung 1/26 (14.15 Uhr) S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) (15.45 Uhr) ISM-Services Index 1/26 (16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.28 Uhr) - EUR/CHF: 0,9176 - USD/CHF: 0,7759 - Swiss Bond Index: -20 BP auf 139,12% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,299% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,27% auf 13'373 Punkte - SLI (Dienstag): -0,41% auf 2'141 Punkte - SPI (Dienstag): -0,31% auf 18'427 Punkte - Dax (Dienstag): -0,07% auf 24'781 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,65% auf 8'180 Punkte

awp-robot/sw/ra