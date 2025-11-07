Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’320 0.2%  SPI 17’030 0.2%  Dow 46’912 -0.8%  DAX 23’811 0.3%  Euro 0.9321 0.1%  EStoxx50 5’625 0.2%  Gold 4’006 0.7%  Bitcoin 82’282 0.7%  Dollar 0.8080 0.1%  Öl 64.1 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Mobimo-Aktie tiefer: Starker Promotionserfolg und neuer VRP an der Spitze
UBS-Aktie verliert: Fonds mit Schulden-Exposition sollen zu First Brands liquidiert werden
Daimler Truck-Aktie verliert: Deutliche Einbussen bei Umsatz und Gewinn
Eli Lilly-Aktie fester, Novo Nordisk-Titel tiefer: Preissenkung bei Ozempic & Co.
Jefferies & Company Inc.: Buy für Heidelberg Materials-Aktie
Suche...

SLI 3025288 / CH0030252883

2’015.40 Pkt
4.66 Pkt
0.23 %
09:10:59
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

07.11.2025 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss kaum verändert erwartet. Händler rechnen damit, dass sich die Konsolidierung fortsetzt. Angesichts negativer Vorgaben aus den USA dürften die Anleger vor dem Wochenende keine neuen Positionen aufbauen. Das Geschäft dürfte zudem mangels Impulsen ruhig verlaufen, heisst es weiter. Wegen des US-Shutdown dürfte die mit Spannung erwartete Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts ausbleiben. 

- SMI vorbörslich: +0,12% auf 12'313,54 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Donnerstag): +NA% auf 46'912 Punkte
- Nasdaq Comp (Donnerstag): +NA% auf 23'054 Punkte
- Nikkei 225 (Freitag): +NA% auf 50'276 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- UBS will Fonds mit Schulden-Exposition zu First Brands liquidieren 

- Mobimo: Markus Schürch als neuer VRP nominiert
          Sophie Dubuis zur Zuwahl in VR vorgeschlagen
          Entwicklung Promotionsgeschäft im H2 über den Erwartungen
          Erfolg aus Entwicklung/Verkauf Promotion für 2025 über H1 erwartet
          
NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN

Schweiz: 
- 

Ausland: 
- 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Burckhardt: Swisscanto meldet Anteil von 4,988%
- Fundamenta: Luzerner Kantonalbank meldet Anteil von 9,85%
- Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,017%
- Temenos: Blackrock meldet Anteil von 3,85%
- Wisekey meldet Eigenanteil von 0,995%/32,195%

PRESSE FREITAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Freitag:
- Keine Termine

  Montag:
- Lem: Ergebnis Q2

  Dienstag:
- Klingelnberg: Ergebnis H1
- PSP Swiss Property: Ergebnis 9 Mte
- Sunrise: Ergebnis Q3
- Orell Füssli: Kapitalmarkttag
- Alcon: Ergebnis Q3 (nachbörslich USA)

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
 Schweiz:
- Seco: Konsumentenstimmungsindex Oktober 2025 (09.00 Uhr)
- SNB: Devisenreserven Oktober 2025 (09.00 Uhr)
 
 Ausland:
- FR: Handelsbilanz 9/25 (08.45 Uhr)
      Leistungsbilanz 9/25 (08.45 Uhr)
- US*: Arbeitsmarktbericht 10/25 (14.30 Uhr)
       Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 (16.00 Uhr)
       Konsumentenkredite 9/25 (21.00 Uhr)

* wegen Shutdown Publikation nicht sicher

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.11.2025

  Übernahmeangebote: 
- Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr./Aktie (Nachfrist 5.-18.11.)

  Dekotierungen: 
- Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.)
- Baloise (letzter Handelstag 5.12.)
- Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.)
- U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) 
 
  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- Fusionierte Helvetia Baloise Holding (per 8.12.)
  
  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien (im Q4 2025 geplant)
- SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant)

EX-DIVIDENDE DATEN:

-

DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9317
- USD/CHF: 0,8079
- Swiss Bond Index: +3 BP auf 140,23% (Donnerstag)
- SNB: Kassazinssatz 0,152% (Donnerstag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Donnerstag): -0,52% auf 12'299 Punkte
- SLI (Donnerstag): -0,59% auf 2'011 Punkte
- SPI (Donnerstag): -0,56% auf 16'989 Punkte
- Dax (Donnerstag): +NA% auf 23'734 Punkte
- CAC 40 (Donnerstag): -1,27% auf 7'965 Punkte

awp-robot/sw/

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – mit Tim Schäfer

Ist der Hype um Abnehmspritzen wie bei Novo Nordisk und Eli Lilly vorbei – oder stehen wir erst am Anfang einer langfristigen Revolution im Gesundheitswesen? 💉📉

Im heutigen Gespräch mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia sprechen wir über die spannendsten Pharmawerte 2025. Neben den Abnehmspritzen blicken wir auch auf klassische Pharma-Giganten wie Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Novartis, AstraZeneca und GSK. Tim analysiert Übertreibungen, Rücksetzer und langfristige Chancen für Buy-and-Hold-Strategien – mit Fokus auf Dividende, KGV und Krisenresistenz.

💬 Was ist vom Abnehmtrend langfristig zu halten?
💬 Welche Pharma-Aktien sind aktuell unterbewertet?
💬 Was spricht für konservative Dividendenwerte im Gesundheitssektor?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:20 Logo WHS Trotz Vollzeitjob erfolgreich Aktien traden, so geht’s! - Livestream von der World of Trading in Frankfurt heute um 10:00 Uhr
09:16 Lage bleibt fragil
08:59 Marktüberblick: Berichtssaison macht Kurse
07:47 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Konsolidierung hält an
06.11.25 Julius Bär: 21.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Advanced Micro Devices Inc, Microsoft Corp, NVIDIA Corp
06.11.25 Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
06.11.25 Japans Aktienmarkt in neuem Glanz
04.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Richemont, Geberit
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’813.11 19.94 S2S3YU
Short 13’084.51 13.89 U5BSSU
Short 13’569.35 8.96 UJOBSU
SMI-Kurs: 12’319.86 07.11.2025 09:07:35
Long 11’804.58 19.62 SG1BPU
Long 11’547.40 13.89 BO0SVU
Long 11’054.12 8.96 S9VBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Volatus Aerospace Aktie News: Anleger schicken Volatus Aerospace am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain
Marvell-Aktie auf dem Radar: SoftBank plant grössten Deal der Halbleiterbranche
SAP SE Aktie News: SAP SE wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst
Stahlgipfel in Berlin - so reagieren die Aktien von thyssenkrupp und Salzgitter
R&S-Aktie rutscht ab: Wachstumsambitionen wegen fehlender Installationskapazitäten reduziert
DHL-Aktie zieht kräftig an: Operativen Gewinn entgegen der Erwartungen gesteigert
DroneShield-Aktie weiter im Abwärtstrend: Monatsverlust wird noch grösser
Zurich-Aktie fällt aber: Starke Entwicklung in der Schaden- und Lebensversicherung
D-Wave Quantum-Aktie schwach: Umsatz steigt kräftiger als erwartet - Rote Zahlen bleiben aber
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Top-Rankings

Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SLI 2’015.08 0.22%

finanzen.net News

Datum Titel
09:17 Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax erholt sich - Gute Nachrichten vom Außenhandel
09:13 ROUNDUP: Geflügelpest-Ausbruch ist für Landwirt eine Katastrophe
09:10 Aktien Asien: Erneute Verluste - Märkte verunsichert
08:49 Salzgitter-Aktie: JPMorgan hebt Salzgitter-Kursziel deutlich an - Einstufung auf "Neutral"
08:49 ROUNDUP/E-Zigaretten als Wegwerfprodukt: Politik treibt Verbot voran
08:47 E-Zigaretten als Wegwerfprodukt: Politik treibt Verbot voran
08:46 AKTIE IM FOKUS: Daimler Truck steigen vorbörslich - Zahlen wie erwartet schwach
08:39 Deutsche Exporte in die USA erholen sich
08:35 Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste
08:34 Kreise: Niederlande bereit Nexperia-Kontrolle abzugeben - Wenn China liefert