Morning Briefing - International

DEUTSCHLAND: - WENIG BEWEGUNG - Im Dax zeichnet sich am Freitag ein kaum veränderter Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels wenige Punkte tiefer auf 24.291 Punkte. Tags zuvor war ein weiter Vorstoss Richtung Rekord einmal mehr an der Charthürde bei 24.500 Punkten bereits früh gescheitert - trotz Optimismus auf eine gütlichere Einigung im Zollstreit der EU mit den USA. Am Nachmittag sorgte die geringere Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) im September für weitere Gewinnmitnahmen. Somit tritt der Dax auch auf Wochensicht auf der Stelle. Für Impulse könnte am Vormittag das Ifo-Geschäftsklima sorgen. Derweil soll bis in einer Woche, am 1. August, in laufenden Verhandlungen mit den USA verhindert werden, dass die Vereinigten Staaten an diesem Tag Abgaben auf EU-Importe in Höhe von 30 Prozent erheben.

USA: - UNEINHEITLICH - Vor dem Hintergrund der angelaufenen Unternehmensberichtssaison haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag keine einheitliche Richtung gefunden. Während die Standardwerte an der Wall Street nachgaben, legten die Technologietitel an der Nasdaq zu. Unterdessen bleibt die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt robust. In der vergangenen Woche fiel die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend weiter. Die Hoffnung auf Zinssenkungen bekommt dadurch einen Dämpfer. Der Dow Jones Industrial schloss nahe seines Tagestiefs 0,70 Prozent im Minus bei 44.693,91 Punkten. Am Vortag hatte der Wall-Street-Leitindex erstmals seit Januar wieder die Marke von 45.000 Punkten übersprungen. Der marktbreite S&P 500 erklomm am Donnerstag ein Rekordhoch und gewann letztlich 0,07 Prozent auf 6.363,35 Zähler. Auch der Nasdaq 100 schaffte eine Bestmarke und stieg am Ende um 0,25 Prozent auf 23.219,87 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE - Nach zuletzt guter Kursentwicklung haben Anleger an den Börsen Asiens am Freitag erst einmal Gewinne mitgenommen. In den vergangenen Tagen hatte die Einigung im Zollstreit zwischen den USA und Japan vor allem der Börse in Tokio Auftrieb verliehen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel nun am Freitag im späten Handel um fast ein Prozent. Der CSI-300-Index , der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen enthält, sank um rund ein halbes Prozent, während der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um gut ein Prozent nachgab.

DAX 24295,93 0,23% XDAX 24230,83 -1,17% EuroSTOXX 50 5355,20 0,20% Stoxx50 4528,68 0,12% DJIA 44693,91 -0,70% S&P 500 6363,35 0,07% NASDAQ 100 23219,86 0,25%

RENTEN:

Bund-Future 129,57 0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1741 -0,06% USD/Yen 147,11 0,08% Euro/Yen 172,72 0,00%

BITCOIN:

Bitcoin 115.658 -2,28% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 69,35 +0,17 USD WTI 66,16 +0,13 USD

bis 6.30 Uhr - Der Übertragungsnetzbetreiber Tennet hat ein klares politisches Bekenntnis zur Umstellung von Erdkabeln auf Freileitungen beim Stromnetzausbau in Deutschland gefordert, Gespräch mit Vorstandschef Tim Meyerjürgens, Rheinische Post - SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hat mit Blick auf das von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) geplante Wehrdienstmodell die Freiwilligkeit betont und für die laufende Wahlperiode den verpflichtenden Einzug von Rekruten zur Bundeswehr ausgeschlossen, Gespräch, Rheinische Post - Obwohl eine Reform im Koalitionsvertrag nicht vorgesehen ist, sieht SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf noch in dieser Wahlperiode die Notwendigkeit für eine Reform der Erbschaftsteuer, Gespräch, Rheinische Post - SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hat dem CSU-Vorschlag für gänzlich neue Kandidaten für das Bundesverfassungsgericht eine Absage erteilt und das Festhalten der SPD an Frauke Brosius-Gersdorf bekräftigt, Gespräch, Rheinische Post - Der Ökonom und ehemalige Präsident des Ifo-Instituts, Hans-Werner Sinn, hat die geplante Kommission zur Reform der Schuldenbremse scharf kritisiert, Gespräch, Rheinische Post - Aus Sicht von Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (CDU) ist eine Reform der geltenden Schuldenbremse notwendig, damit Bund und Länder gestaltungsfähig bleiben, Gespräch, Rheinische Post - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat mehr Klarheit über den Strombedarf in Deutschland gefordert und vor Verzögerungen bei laufenden Netzausbauprojekten gewarnt, Gespräch, Rheinische Post - Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) hat sich beim Stromnetzausbau in Deutschland klar gegen den Umstieg von Erdkabeln auf Freileitungen ausgesprochen, Gespräch, Rheinische Post - Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann (SPD) hat sich beim Stromnetzausbau in Deutschland für einen verstärkten Zubau von Freileitungen ausgesprochen, Gespräch, Rheinische Post - Hessens Energieminister Kaweh Mansoori (SPD) hat darauf gedrungen, die Kosten beim Stromnetzausbau möglichst gering zu halten, und Sympathien für den Umstieg auf Freileitungen gezeigt, Gespräch, Rheinische Post - Zu viele Einser-Abis: Union und Lehrerverband beklagen Entwertung des Abiturs - SPD hält dagegen, Rheinische Post

bis 23.15 Uhr: - Liberty Global hat einem Drittel seiner Angestellten eine freiwillige Vertragsbeendigung vorgeschlagen und will einen seiner zwei Firmenjets verkaufen, FT - "Die CDU rennt vor ihrer eigenen Geschichte davon", Migrationsforscher Gerald Knaus kritisiert die Zurückweisungen an der deutschen Grenze, lobt Merkels Flüchtlingspolitik und sagt, was gegen irreguläre Zuwanderung wirklich helfen könnte, Gespräch, HB - "Trump hat den Verlust von Stolz erkannt", Gespräch mit Ökonom John Friedman über Chancen und den Zustand des American Dream, FAZ - Die Risiken falsch verstandener Regionalpolitik, Gastbeitrag von Ökonom Michael Pflüger, FAZ

bis 21.00 Uhr: - LVMH-Chef Bernard Arnault trotz kurzfristigem Gegenwind mittelfristig sehr optimistisch, Gespräch, Le Figaro - LVMH will Getränkesparte straffen, Gespräch mit Firmenchef Bernard Arnault, WSJ - Toyota-Motor-Zulieferer Pacific Industrial will im Rahmen eines Management-Buyouts von der Börse gehen - Angebotspreis etwa 2000 Yen je Aktie, Nikkei - Westfleisch steigt in Übernahmekampf um Vion-Schlachthöfe gegen Tönnies ein, HB - OpenAI peilt Veröffentlichung von GPT-5 für Anfang August an, Verge - Trotz der jüngsten Querelen um das bilaterale Kampfflugzeugprojekt FCAS glaubt die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung (DFPV) weiter an einen Erfolg des Vorhabens, Gespräch mit den Vorsitzenden der Gruppe, dem CDU-Abgeordnete Andreas Jung und der französische Parlamentarierin Brigitte Klinkert von der Partei Renaissance, HB

