Morning Briefing - International

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Der Dax bleibt unweit seines Rekordes auf Schlingerkurs. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels rund 0,4 Prozent tiefer auf 24.205 Punkte. Zum Wochenstart hatte er zeitweise bereits auf 24.191 Punkte korrigiert, nachdem er am Freitag noch fast auf 24.500 Punkte gestiegen war. Der jüngste Rekord bei 24.639 Punkten bleibt in Sichtweite, die Anleger scheuen vor der anrollenden Berichtssaison aktuell aber offenbar grössere Wetten. Zudem rückt im Zollstreit mit den Vereinigten Staaten die Frist 1. August immer näher. Sollte die Verhandlungen zwischen EU und USA bis dahin keinen Deal bringen, will US-Präsident Trump Einfuhrabgaben in Höhe von 30 Prozent verhängen, auf die die EU wiederum mit Gegenzöllen reagieren wird.

USA: - NASDAQ UND S&P 500 IM PLUS; DOW LEICHT IM MINUS - Die US-Aktienmärkte sind verhalten in die neue Börsenwoche gestartet. Der Dow Jones Industrial drehte am Montag im späten Handel ins Minus und ging 0,04 Prozent tiefer bei 44.323,07 Punkten aus dem Handel. Für den S&P 500 ging es hingegen um 0,14 Prozent auf 6.305,60 Zähler nach oben. Zwischenzeitlich erklomm der marktbreite Index ein Rekordhoch. Auch der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 schaffte eine Bestmarke und gewann am Ende 0,50 Prozent auf 23.180,06 Punkte. Der Handelsstreit der Vereinigten Staaten mit wichtigen Handelspartnern rückte etwas in den Hintergrund. US-Handelsminister Howard Lutnick hatte sich in einem Gespräch mit dem Fernsehsender "CBS" zuversichtlich geäussert, dass ein Abkommen mit der Europäischen Union (EU) erzielt werden kann. Allerdings sei der 1. August auch eine endgültige Frist mit Blick auf die angedrohten höhere Zölle, wenn es bis dahin keine Einigung gebe.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen in Asien haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI-300-Index , der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen enthält, stieg zuletzt um 0,6 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,4 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büsste dagegen nach seiner Feiertagspause vom Montag nun im späten Handel 0,3 Prozent ein. Der australische S&P/ASX 200 notierte kaum verändert.

DAX 24307,80 0,08% XDAX 24255,92 0,27% EuroSTOXX 50 5342,98 -0,30% Stoxx50 4484,93 -0,33% DJIA 44323,07 -0,04% S&P 500 6305,60 0,14% NASDAQ 100 23180,06 0,50%

RENTEN:

Bund-Future 130,42 0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1687 -0,05% USD/Yen 147,67 0,20% Euro/Yen 172,61 0,16%

BITCOIN:

Bitcoin 117.309 -0,11 (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 68,56 -0,65 USD WTI 66,51 -0,69 USD

bis 06.30 Uhr: - Der Chef der Techniker Krankenkasse, Jens Baas, hat sich dafür ausgesprochen, die Zahl der gesetzlichen Krankenkassen drastisch zu reduzieren, Gespräch, Politico - Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) will die Obdach- und Wohnungslosigkeit in Deutschland bis 2030 überwinden, Gespräch, Rheinische Post - Angesichts der bislang geringen Zahlen aktiver Nutzer der elektronischen Patientenakte (ePA) hat der Hausärzteverband die Krankenkassen aufgefordert, Patientinnen und Patienten besser aufzuklären, Gespräch mit dem Bundesvorsitzenden Markus Beier, Rheinische Post - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) wirft dem Berliner Landesamt für Einwanderung (LEA) einen falschen Kurs bei der Einbürgerung von Migranten vor und kritisiert, dass Migranten ihre Anträge auf Einbürgerung ausschliesslich digital stellen können, Gespräch, Bild - SPD und Grüne verlieren in Wählergunst nach abgesagter Richterwahl, Bild

bis 23.15 Uhr: - EnBW-Finanzvorstand Thomas Kusterer warnt vor Verzögerungen bei der Energiewende durch fehlende Ausschreibungen für Gaskraftwerke. Neue Projekte seien für den Kohleausstieg bis 2030 unerlässlich, Gespräch, BöZ - Der Logistikkonzern Dachser will sein Netzwerk im aktuell unsicheren Umfeld durch Akquisitionen ausbauen, Gespräch mit Firmenchef Burkhard Eling, HB - Aquila Capital will sich an 500-Milliarden-Euro-Booster beteiligen, Gespräch mit Fondsmanager Jan Peters, BöZ - "Wenn man den Batteriemarkt tötet, tötet man den Markt für Photovoltaik", Gespräch mit Green-Flexibility-Chef Christoph Ostermann, HB - "Hafenterminals gehören nicht in chinesische Hand", Gespräch mit Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour (Grüne), HB - IW-Studie: Die klamme Arbeitslosenversicherung könnte jährlich mehr als zwei Milliarden Euro einsparen, wenn die Bezugsdauer des Arbeitslosengelds zulasten der über 50-Jährigen vereinheitlicht würde, HB - High-Yielder in Europa stehen vor guten Perspektiven, sagt Roman Gaiser von Columbia Threadneedle. Bei Bonds aus dem Autosektor gibt es Chancen, Gespräch, BöZ

bis 21.00 Uhr: - Die Vorstandsvorsitzende der Commerzbank, Bettina Orlopp, hat den Investitionsgipfel im Kanzleramt als "wichtiges positives Signal" für den Wirtschaftsstandort Deutschland bezeichnet, Gespräch, RTL/NTV - Die Vorstandsvorsitzende der Commerzbank, Bettina Orlopp ist zuversichtlich, dass es eine Einigung beim Streit um US-Zölle geben wird, Gespräch, RTL/NTV - McKinsey will seinen Verwaltungsrat von 30 auf 12 Personen verkleinern, WSJ - Schwarz-Rot streitet über Auslegung des Koalitionsvertrages zum Thema Abtreibungen, Welt

