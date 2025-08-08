Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’856 0.9%  SPI 16’571 1.0%  Dow 43’969 -0.5%  DAX 24’193 1.1%  Euro 0.9404 0.0%  EStoxx50 5’332 1.3%  Gold 3’391 -0.2%  Bitcoin 94’187 -0.5%  Dollar 0.8076 0.2%  Öl 66.3 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Galderma133539272Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
CureVac, BioNTech und Pfizer erzielen Einigung zur Beilegung ihres Patentstreits in den USA
Trump reklamiert Bitcoin-Rallye für sich - Experten bleiben skeptisch
Trump ebnet Weg für Bitcoin und Co. in US-Rentenplänen
SoundHound-Aktie legt zu: SoundHound erreicht neuen Umsatzrekord
Pinterest-Aktie knickt ein: Gewinn von Pinterest wächst nur minimal
Suche...
Plus500 Depot
08.08.2025 07:32:06

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Vortag Mi, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,1648 -0,2% 1,1666 1,1645 +12,5%

EUR/JPY 171,51 -0,0% 171,57 171,47 +5,5%

EUR/CHF 0,9404 -0,1% 0,9409 0,9383 +0,2%

EUR/GBP 0,8673 -0,1% 0,8679 0,8724 +5,5%

USD/JPY 147,23 +0,1% 147,06 147,25 -6,3%

GBP/USD 1,3430 -0,1% 1,3441 1,3347 +6,7%

USD/CNY 7,1346 +0,0% 7,1319 7,1373 -1,0%

USD/CNH 7,1845 +0,1% 7,1809 7,1843 -2,0%

AUS/USD 0,6518 -0,1% 0,6522 0,6502 +5,1%

Bitcoin/USD 116.693,10 -0,4% 117.166,65 115.046,75 +21,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar tendierte unter dem Strich kaum verändert, nachdem er zwischenzeitlich zu einer leichten Erholung angesetzt hatte. Aufwärts ging es mit dem Pfund. Es profitierte von gedämpften Zinssenkungsaussichten, nachdem die am Berichtstag erfolgte Zinssenkung nur mit sehr knapper Mehrheit zustande gekommen war.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,75 63,88 -0,2% -0,13 -11,1%

Brent/ICE 66,33 66,43 -0,2% -0,10 -11,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise gaben zwischenzeitliche Gewinne wieder ab und büssten knapp 1 Prozent ein. Die Auswirkungen der US-Zölle, der Russland-Sanktionen und der Produktionssteigerungen durch die Opec+ seien ungewiss, skizzierte Eric Lee von Citi Research die aktuelle Lage.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.394,69 3.398,15 -0,1% -3,46 +28,4%

Silber 32,81 32,85 -0,1% -0,04 +16,5%

Platin 1.143,31 1146,92 -0,3% -3,61 +31,0%

Kupfer 4,42 4,40 +0,6% 0,02 +7,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Gold war aufgrund der Zollthematik als sicherer Hafen gesucht und profitierte auch von der Zinssenkungsperspektive. Die Feinunze legte um 0,9 Prozent auf 3.399 Dollar zu.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

MEXIKO - Geldpolitik

Die Bank of Mexico hat das Tempo der geldpolitischen Lockerungen verlangsamt und den Leitzins bei 4 zu 1 Stimmen um 25 Basispunkte gesenkt auf 7,75 von 8,00 Prozent,. Zuvor hatte sie viermal hintereinander eine Senkung um 50 Basispunkte vorgenommen. Die kleinere Zinssenkung war weitgehend erwartet worden.

USA - Geldpolitik

Der Präsident der Fed-Filiale Atlanta, Raphael Bostic, geht weiterhin davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen 2025 nur noch einmal senken wird. Der Arbeitsmarktbericht vergangene Woche sei eine "Überraschung" gewesen, insbesondere wegen der hohen Revisionen. Er habe aber seine Sicht auf die Wirtschaft nicht verändert.

AIRBUS

hat im Juli 67 Flugzeuge an 41 Kunden ausgeliefert. In den ersten sieben Monaten waren es 373 Auslieferungen an 72 Kunden. Im Juli erhielt Airbus brutto 7 Bestellungen.

CUREVAC/GSK/BIONTECH/PFIZER

Curevac und sein Partner GSK haben im Rechtstreit um Patente mit mRNA-basierten Covid-19-Impfstoffen eine Einigung mit Biontech und dessen Entwicklungspartner Pfizer erzielt. Curevac und GSK erhalten insgesamt 740 Millionen Dollar sowie eine Lizenzgebühr im einstelligen Prozentbereich auf den künftigen Verkaufserlös von Covid-19-Impfstoffen in den USA. Biontech mit Sitz in Mainz hatte im Juni angekündigt, die Tübinger Curevac in einem 1,25 Milliarden Dollar schweren Deal zu übernehmen. Neben der Zahlung von Biontech und Pfizer bekommt Curevac laut der Patenteinigung 50 Millionen Dollar von GSK für die Monetarisierung eines Teils der US-Produktlizenzgebühren.

UBS

Mit der UBS hat eine weitere Grossbank die Net-Zero Banking Alliance verlassen. Sie folgt damit Banken wie JP Morgan, Citigroup, HSBC Holdings und Barclays. Die von den Vereinten Nationen geförderte Net-Zero Banking Alliance zielt darauf ab, die Branche bis 2050 klimaneutral zu machen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2025 01:32 ET (05:32 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

07.08.25 Julius Bär: 10.10% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (60%) auf BNP Paribas SA, UBS Group AG, ING Groep NV
07.08.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Biotech – Pure Innovationen, pure Chancen/Deutsche Bank – Überzeugendes Zahlenwerk
07.08.25 Kommt die Harley wieder ins Rollen?
07.08.25 Marktüberblick: Vonovia-Zahlen kommen gut an
06.08.25 Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
05.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Novartis, Roche, UBS, VAT Group
03.08.25 Logo WHS Optionen screenen leicht gemacht! So finden Sie die besten Chancen in Sekunden
25.07.25 Nestlé drückt SMI ins Minus
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’339.69 19.27 BT2SYU
Short 12’596.52 13.62 S90BBU
Short 13’038.46 8.98 UBSOUU
SMI-Kurs: 11’856.31 07.08.2025 17:30:00
Long 11’369.48 19.92 BZDS0U
Long 11’079.19 13.39 BNJS4U
Long 10’613.91 8.85 SSOMMU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie fällt deutlich unter 1'700 Euro: Rheinmetall mit Umsatzwachstum - Marge aber unter Vorjahr
D-Wave Quantum-Aktie schliesst in Rot: D-Wave schockt mit deutlichem Verlust
Rheinmetall-Analyse: Rheinmetall-Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Overweight bewertet
Amrize-Aktien nach Zahlen tiefrot
DroneShield-Aktie im Fokus: Können Rekordumsatz und geplante Produktionsausweitung weiter beflügeln?
Ausblick: D-Wave Quantum stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Novo Nordisk-Aktie dank Enttäuschung von Konkurrent Eli Lilly zweistellig im Plus
Zurich-Aktie leichter: Zurich schreibt im ersten Halbjahr erneut mehr Gewinn
Friedenshoffnung treibt die Kurse: SMI schliesst mit Gewinnen -- DAX setzt sich über 24'000 Punkten fest -- US-Börsen letztlich uneinheitlich -- Asiens Börsen gehen freundlich aus dem Handel
Firefly Aerospace-Aktie mit spektakulärem Börsengang - Firefly-Aktie verteuert sich am ersten Handelstag deutlich

Top-Rankings

KW 31: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 31: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 31: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}