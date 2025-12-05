Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’894 0.3%  SPI 17’740 0.4%  Dow 47’851 -0.1%  DAX 23’882 0.8%  Euro 0.9358 0.0%  EStoxx50 5’718 0.4%  Gold 4’225 0.4%  Bitcoin 73’876 -0.3%  Dollar 0.8027 -0.1%  Öl 63.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
SIX bestätigt offiziell André Helfenstein als neuen Präsidenten
Strategie von Ken Fisher: Diese Aktien befanden sich im dritten Quartal 2025 im Depot von Fisher Asset Management
Galderma-Aktie: Sculptra in der EU für weitere Anwendungen zugelassen
Swiss Re-Aktie: Gewinnziel erhöht - Neues Aktienrückkaufprogramm geplant
Block-Aktie im Blick: Ambitionierte 2026- und 2028-Ziele - Block rückt Analystenerwartungen zurecht
Suche...
eToro entdecken
05.12.2025 07:30:44

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Schott Pharma erwartet im laufenden Geschäftsjahr weiteres Wachstum, das aber geringer ausfallen dürfte als im Jahr zuvor und auch deutlich unter den aktuellen Markterwartungen liegen wird. Die operative Marge soll den aktuellen Erwartungen zufolge sinken. Für das Wachstum in den Jahren darauf zeigt sich der Hersteller von Pharma-Verpackungen etwas zuversichtlicher - bleibt aber unter seiner bisherigen Mittelfristprognose. Das Unternehmen meldete zudem vorläufige Eckzahlen für das zu Ende gehende Geschäftsjahr 2025, die in etwa der Konzernprognose entsprechen. Der Umsatz soll währungsbereinigt um 5,8 Prozent auf 986,2 Millionen Euro zulegen, das EBITDA um 11,5 Prozent auf 280,3 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge soll sich auf 28,4 Prozent, gegenüber 26,9 Prozent im Vorjahr verbessern. Schott Pharma hatte für das Geschäftsjahr 2024/25 ein organische Wachstum von etwa 6 Prozent und eine EBITDA-Marge von rund 28 Prozent in Aussicht gestellt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

11:00 CH/Swiss Re Group, Strategie-Update

Im Tagesverlauf:

- NL/Airbus SE, Flugzeug-Auslieferungen November

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-DE

08:00 Auftragseingang Oktober

saisonbereinigt

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +1,1% gg Vm

-FR

08:45 Industrieproduktion Oktober

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: +0,8% gg Vm

-EU

11:00 BIP (3. Veröffentlichung) 3Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,4% gg Vj

2. Veröff.: +0,2% gg Vq/+1,4% gg Vj

2. Quartal: +0,1% gg Vq/+1,5% gg Vj

-US

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Dezember

PROGNOSE: 52,0

zuvor: 51,0

Persönliche Ausgaben und Einkommen September

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,3% gg Vm

zuvor: +0,6% gg Vm/+0,4% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

zuletzt +/- %

DAX Futures 23.960,00 +0,2%

E-Mini-Future S&P-500 6.881,50 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 25.720,25 +0,4%

Nikkei-225 (Tokio) 50.430,69 -1,2%

Hang-Seng (Hongk.) 26.023,21 +0,3%

Shanghai-Comp. 3.905,04 +0,8%

Donnerstag:

DAX 23.882,03 +0,8%

DAX-Future 23.908,00 +0,8%

XDAX 23.884,10 +0,0%

MDAX 29.597,02 +0,9%

TecDAX 3.582,34 +0,7%

SDAX 16.816,54 +1,4%

Euro-Stoxx-50 5.718,08 +0,4%

Stoxx-50 4.820,08 +0,3%

Dow-Jones 47.850,94 -0,1%

S&P-500 6.857,12 +0,1%

Nasdaq Composite 23.505,14 +0,2%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer Seitwärtsbewegung an Europas Börsen rechnen Händler am Freitag. Der Markt warte auf die US-Zinsentscheidung nächste Woche. Bis dahin werde sich nicht mehr viel tun. Fondsmanager seien ohnehin nur noch darauf bedacht, ihre gute Perfomance ins kommende Jahr zu retten, dies dürfte die Risikobereitschaft weiter senken, heisst es. Am Berichtstag dürfte der Markt verstärkt auf neue Inflationsdaten aus den USA achten, konkret den Preisindex der Konsumausgaben (PCE-Deflator). Allerdings sind die Preisdaten wegen des Shutdowns veraltet, sie stammen aus dem September.

Rückblick: Fester - Die Erwartung in der kommenden Woche weiter sinkender US-Leitzinsen sorgte für eine positive Stimmung. Zu den grösseren Gewinnern gehörten Autoaktien mit Plänen der US-Regierung, die Umweltauflagen zu senken. Daneben stehe das für 2035 geplante Verbrenner-Aus in der EU auf der Kippe, und generell verbessere sich die Stimmung für die Autoaktien mit Blick auf das kommende Jahr, sagten Marktteilnehmer. Der Stoxx-Branchenindex gewann 2,4 Prozent, angeführt von Renault (+6,4%), Porsche (+6,1%) und Aumovio (+5,6%). Auch BMW und Mercedes-Benz legten stark zu. Die Philips-Aktie verlor 5,6 Prozent, belastet von vorsichtigen Wachstumsaussagen des Unternehmens. Von den Citi-Analysten hiess es dazu, organisch dürfte daraus ein Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent abzuleiten sein, der Konsens rechne aber schon mit 4,5 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fester - Eine gute Vorlage durch den US-Wettbewerber Salesforce sorgte bei SAP für ein Plus von 1,8 Prozent. Salesforce übertraf die Gewinnerwartungen und gab eine Umsatzprognose ab, die über den bisherigen Annahmen von Analysten liegt. Im MDAX ging es für Aurubis um 3,1 Prozent nach oben. Der Kupferkonzern verbuchte zwar trotz Umsatzwachstums einen Ergebnisrückgang, erreichte damit aber dennoch das selbstgesteckte Ziel. Einen Satz um 10,5 Prozent machten Formycon. Das Biotechnologieunternehmen vermarktet sein Keytruda-Biosimilar "FYB206" künftig mithilfe eines Partners im Nahen Osten und Nordafrika und erhält dafür eine Vorabvergütung. Bei Erreichen bestimmter Entwicklungs- und Zulassungsmeilensteine winken weitere Zahlungen.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutsche Bank zeigten sich unverändert, nachdem die Ratingagentur Scope ihr Emittentenrating von A- auf A angehoben und den Ausblick von "positiv" auf "stabil" geändert hatte. Für Schott Pharma ging es um 3,2 Prozent nach unten. Das Unternehmen erwartet im laufenden Geschäftsjahr weiteres Wachstum, das allerdings geringer ausfallen dürfte als im Jahr zuvor und auch deutlich unter den aktuellen Markterwartungen liegen wird (s. Tagesthema).

USA - AKTIEN

Wenig verändert - Nach den Kursgewinnen des Vortages sprachen Börsianer von einer Atempause. Schwache Daten, vor allem vom Arbeitsmarkt, hatten zur Wochenmitte die Zinssenkungsfantasie und damit auch die Aktienkurse befeuert. Die am Berichtstag gemeldeten wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zeichnen aber ein positiveres Bild des Arbeitsmarktes, die Zahl der Anträge sank wider Erwarten deutlich. Allerdings wurde zugleich der Vorwochenwert nach oben revidiert. Salesforce zogen um 3,7 Prozent an, nachdem der Softwarehersteller den Ausblick angehoben hatte. Meta Platforms gewannen 3,4 Prozent. CEO Mark Zuckerberg will laut einem Agenturbericht das Budget für den Aufbau seines Metaversums um bis zu 30 Prozent kürzen. Der Einzelhändler Kroger leidet unter höheren Ausgaben und schrieb rote Zahlen. Der Kurs verlor 4,6 Prozent. Eine geplante Lockerung der Effizienzstandards schob Aktien aus dem Automobilsektor erneut an. Ford stiegen um 0,3 Prozent und GM gewannen 0,8 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Mit den Renditen ging es nach den eher robust ausgefallenen wöchentlichen Arbeitsmarktdaten nach oben, im Zehnjahresbereich um 4,0 Basispunkte auf 4,10 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Vortag Do, 17:02 % YTD

EUR/USD 1,1657 +0,1% 1,1644 1,1673 +12,7%

EUR/JPY 180,24 -0,2% 180,54 180,56 +11,2%

EUR/CHF 0,9359 +0,0% 0,9354 0,9350 -0,6%

EUR/GBP 0,8735 -0,0% 0,8739 0,8730 +5,6%

USD/JPY 154,62 -0,3% 155,05 154,69 -1,3%

GBP/USD 1,3345 +0,1% 1,3326 1,3371 +6,7%

USD/CNY 7,0742 -0,0% 7,0776 7,0791 -1,9%

USD/CNH 7,0662 -0,0% 7,0691 7,0696 -3,8%

AUS/USD 0,6621 +0,2% 0,6608 0,6619 +6,7%

Bitcoin/USD 92.054,35 -0,4% 92.403,50 92.865,75 -1,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar erholte sich etwas von seinem jüngsten Fünfwochentief, der Dollarindex legte um 0,2 Prozent zu, paralell zu den anziehenden Anleiherenditen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.227,64 4.207,93 +0,5% 19,71 +60,2%

Silber 58,35 57,13 +2,1% 1,22 +102,6%

Platin 1.420,84 1.418,53 +0,2% 2,31 +63,7%

Kupfer 5,40 5,29 +2,1% 0,11 +31,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Goldpreis stieg im US-Handel um 0,2 Prozent auf 4.210 Dollar. Der Markt warte auf die Inflationsdaten am Freitag, die Auskunft über den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed geben könnten, hiess es.

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,61 59,67 -0,1% -0,06 -17,0%

Brent/ICE 63,22 63,26 -0,1% -0,04 -15,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise legten um bis zu 1,2 Prozent zu. Stützend hätten die bislang ergebnislos verlaufenden Friedensgespräche für die Ukraine gewirkt, hiess es.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

INDIEN - Geldpolitik

Die indische Zentralbank hat ihren Leitzins gesenkt und ihre Zinspause damit beendet. Die Reserve Bank of India senkt den Repo-Satz um 25 Basispunkte auf 5,25 Prozent. Die meisten vom Wall Street Journal befragten Ökonomen hatten mit einer Wiederaufnahme der Lockerung gerechnet, obwohl die indische Wirtschaft die Erwartungen im letzten Quartal übertroffen hatte.

DEUTSCHE BANK

Die Ratingagentur Scope hat ihr Emittentenrating von A- auf A angehoben und den Ausblick von "positiv" auf "stabil" geändert.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2025 01:31 ET (06:31 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

04.12.25 Sprint Zertifikate mit Cap auf ausgewählte KI-Aktien
04.12.25 Julius Bär: 18.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf ams-OSRAM AG
04.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäischer Emissionshandel – Fortschreitende Verknappung/Logitech – Wichtige Phase
04.12.25 SMI-Gewinnserie gerissen
03.12.25 Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
02.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Logitech, Nestlé
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 12’893.61 04.12.2025 17:30:22
Long 10’694.19 8.57 3SSMJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Amazon Aktie News: Anleger schicken Amazon am Donnerstagnachmittag ins Minus
NVIDIA-Aktie im Blick: CEO Huang und Trump sprachen über mögliche Beschränkungen für KI-Chips
Vulcan Energy-Aktie dennoch leichter: Kapitalerhöhung bringt Milliarden für Zero-Carbon-Lithium
Bayer-Aktie im Minus: 2a-Studie mit Nierenmedikament soll starten
Leonteq-Aktie nach Gewinnwarnung mit Kursrutsch: 2025 wird Verlust im tiefen zweistelligen Millionenbereich erwartet
Enthüllung des Bitcoin-Gründers Satoshi? Experten sehen überraschende Parallelen zu Jack Dorsey
ABB-Aktie springt an: Technologiekonzern beteiligt sich an Spezialisten für Kühlsysteme von Rechenzentren
Apple-Aktie fällt: Twint wehrt sich offenbar gegen Apple
BYD-Aktie reagiert kaum: November-Absatz so stark wie bisher kein Monat in 2025 - Tesla schwächelt in Europa weiter
Nestlé-Aktie höher: Nestlé und weitere Konzerne von Stadt San Francisco verklagt

Top-Rankings

Strategie von Ken Fisher: Diese Aktien befanden sich im dritten Quartal 2025 im Depot von Fisher Asset Management
Das dritte Quartal hat Investor Ken Fisher genutzt, um seine Aktienbeteiligungen auf breiter Fro ...
Bildquelle: IIstudio / Shutterstock.com
Pershing Square Capital: Wie Bill Ackmans Hedgefonds im dritten Quartal 2025 investiert hat
Im Depot seines Hedgefonds Pershing Square Capital hat Bill Ackman im dritten Quartal 2025 einig ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Michael Burrys letzte Moves: So investierte der Big-Short-Star im dritten Quartal 2025
Im Depot von Starinvestor Michael Burry bleibt selten ein Stein auf dem anderen. Auch im dritten ...
Bildquelle: Jim Spellman/WireImage/Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Börse aktuell - Live Ticker

Fokus auf Notenbanken: Asiatische Börsen uneins - Verluste in Japan

Die asiatischen Aktienmärkte entwickeln sich zum Wochenausklang unterschiedlich. Am heimischen Aktienmarkt ging es am Donnerstag aufwärts. Der DAX zeigte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen tendierten am Donnerstag letztlich in unterschiedliche Richtungen.

finanzen.net News

Datum Titel
07:47 ROUNDUP: 'Dickköpfige Dummheit' - Putins Unterhändler verspottet Merz
07:30 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet
07:31 Ölpreise mehr oder weniger stabil - Das bewegt den Markt
06:58 DAX-FLASH: Erholung setzt sich fort
07:39 Netflix-Aktie etwas tiefer: Streamingriese offenbar in Pole Position im Bieterkampf um Warner Bros.
06:26 'Dickköpfige Dummheit' - Putins Unterhändler verspottet Merz
06:25 Bas: Ja zu Rentenpaket sicher - schwarz-rote Mehrheit nötig
06:24 Bundestag entscheidet: So soll der neue Wehrdienst starten
06:14 'Obelix' als Marke für eine Waffenfirma? EU-Gericht prüft
06:14 Merz legt die Latte für Renten-Abstimmung hoch