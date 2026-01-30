Mission Bancorp Aktie 1452205 / US6050151066
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.01.2026 22:39:16
Mission Bancorp Q4 Income Rises
(RTTNews) - Mission Bancorp (MSBC) released a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $8.15 million, or $2.88 per share. This compares with $7.66 million, or $2.72 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.6% to $27.24 million from $26.04 million last year.
Mission Bancorp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $8.15 Mln. vs. $7.66 Mln. last year. -EPS: $2.88 vs. $2.72 last year. -Revenue: $27.24 Mln vs. $26.04 Mln last year.
Nachrichten zu Mission Bancorp
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Mission Bancorp
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- US-Börsen schliessen im Minus -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.