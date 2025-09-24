Minuszeichen in Wien: ATX verliert zum Start

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0.31 Prozent leichter bei 4’626.90 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 135.083 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der ATX 0.003 Prozent stärker bei 4’641.56 Punkten, nach 4’641.44 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 4’625.54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4’642.25 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der ATX bereits um 0.032 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4’786.33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2025, stand der ATX bei 4’365.51 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2024, stand der ATX noch bei 3’590.13 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 26.53 Prozent aufwärts. Bei 4’857.40 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’481.22 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit EVN (+ 1.07 Prozent auf 23.70 EUR), CA Immobilien (+ 0.80 Prozent auf 22.78 EUR), Verbund (+ 0.65 Prozent auf 61.50 EUR), STRABAG SE (+ 0.63 Prozent auf 79.30 EUR) und Vienna Insurance (+ 0.22 Prozent auf 45.20 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Raiffeisen (-2.46 Prozent auf 28.58 EUR), Wienerberger (-1.37 Prozent auf 28.80 EUR), PORR (-1.35 Prozent auf 29.25 EUR), AT S (AT&S) (-1.14 Prozent auf 21.75 EUR) und voestalpine (-0.96 Prozent auf 28.76 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 18’336 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 31.904 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 6.52 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

