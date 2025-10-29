Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’314 -0.4%  SPI 17’047 -0.2%  Dow 47’632 -0.2%  DAX 24’124 -0.6%  Euro 0.9283 0.4%  EStoxx50 5’706 0.0%  Gold 3’949 0.2%  Bitcoin 88’936 -0.7%  Dollar 0.8003 0.9%  Öl 64.9 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Amazon präsentiert Quartalsergebnisse
Meta-Aktie fällt: Meta steigert Umsatz - Gewinn bricht ein
Microsoft-Aktie dennoch tiefer: Microsoft steigert Umsatz und Gewinn
Alphabet-Aktie legt zu: Google-Mutter hat in Q3 mehr verdient
Ausblick: Strategy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...

MiMedx Group Aktie 3925794 / US6024961012

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.10.2025 21:27:08

MiMedx Group Inc. Profit Advances In Q3

MiMedx Group
7.21 USD 4.87%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - MiMedx Group Inc. (MDXG) revealed earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $16.74 million, or $0.11 per share. This compares with $8.09 million, or $0.05 per share, last year.

Excluding items, MiMedx Group Inc. reported adjusted earnings of $22.60 million or $0.15 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 35.3% to $113.72 million from $84.05 million last year.

MiMedx Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $16.74 Mln. vs. $8.09 Mln. last year. -EPS: $0.11 vs. $0.05 last year. -Revenue: $113.72 Mln vs. $84.05 Mln last year.