29.10.2025 21:27:08
MiMedx Group Inc. Profit Advances In Q3
(RTTNews) - MiMedx Group Inc. (MDXG) revealed earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $16.74 million, or $0.11 per share. This compares with $8.09 million, or $0.05 per share, last year.
Excluding items, MiMedx Group Inc. reported adjusted earnings of $22.60 million or $0.15 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 35.3% to $113.72 million from $84.05 million last year.
MiMedx Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $16.74 Mln. vs. $8.09 Mln. last year. -EPS: $0.11 vs. $0.05 last year. -Revenue: $113.72 Mln vs. $84.05 Mln last year.
