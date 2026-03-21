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21.03.2026 18:00:36
Migros-Delegierte bestätigen Präsidentin Ursula Nold und Verwaltung
Zürich (awp) - Die Delegiertenversammlung des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB) hat Ursula Nold am Samstag als Verwaltungspräsidentin für die Amtsperiode 2026 bis 2028 wiedergewählt. Auch alle weiteren Mitglieder der 13-köpfigen Verwaltung wurden bestätigt.
Nold betonte nach der Wahl, sie wolle sich weiterhin für eine "wirtschaftlich starke und gesellschaftlich relevante" Migros einsetzen, die ihrem genossenschaftlichen Anspruch treu bleibt, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Migros-Gruppe solle auch künftig "unternehmerisch konsequent handeln" und "sich dort erneuern, wo sich Markt, Kundenerwartungen und Wettbewerb verändern", sagte Nold weiter.
Ebenfalls bestätigt wurde Edith Spillmann als Präsidentin der Delegiertenversammlung, die das Amt seit 2024 innehat. Die Delegiertenversammlung ist das oberste Organ des MGB und setzt sich aus 100 gewählten Delegierten der regionalen Genossenschaften, zehn Vertretern der regionalen Verwaltungen und der Präsidentin zusammen.
Die Verwaltung besteht für die nächste Amtsperiode vom 1. Juli 2026 bis 30. Juni 2028 neben Ursula Nold unverändert aus Martin Künzi, Cédric Moret, Cornelia Ritz Bossicard, Christoph Tonini, Hubert Weber, Jean-Marc Bovay, Anton Chatelan, Grégory Décaillet, Patrik Pörtig, Anita Weckherlin, Anne-France Bonny und Colin Frei.
awp-robot/ls
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