MicroStrategy greift erneut bei Bitcoin zu - MicroStrategy-Aktie im Bullenmodus

• MicroStrategy kauft erneut BTC• 205'000 Bitcoins im Unternehmensbesitz• MicroStrategy-Aktie haussiert

Das verkündete der MicroStrategy-CEO Michael Saylor zum Wochenstart auf der Plattform "X".

MicroStrategy has acquired an additional 12,000 BTC for ~$821.7M using proceeds from convertible notes & excess cash for ~$68,477 per #bitcoin. As of 3/10/24, $MSTR hodls 205,000 $BTC acquired for ~$6.91B at average price of $33,706 per bitcoin. https://t.co/YayyKtpz8d