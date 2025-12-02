Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
02.12.2025 07:44:37
Meyer Burger-Aktie: Definitive Nachlassstundung erhalten
Der insolvente Solarzellenhersteller Meyer Burger hat die definitive Nachlassstundung erhalten.
Die Nachlassstundung gilt seit dem 1. Dezember 2025 und dauert sechs Monate bis zum 1. Juni 2026. Die provisorische Nachlassstundung läuft mit dem heutigen 2. Dezember aus.
Bekannt ist seit längerem, dass beim Thuner Unternehmen Meyer Burger die Lichter ausgehen. Im September war zuletzt verkündet worden, dass für die Schweizer Gesellschaften einschliesslich der Muttergesellschaft die stille Nachlassstundung als ordentliche provisorische Nachlassstundung weitergeführt werde.
Nach Einschätzung des Verwaltungsrats bestand keine realistische Chance mehr für eine Rettung der gesamten Unternehmensgruppe, hatte es damals geheissen. Auch gegen das Dekotierungsverfahren, das die Schweizer Börse SIX eingeleitet habe, wurde kein Einspruch erhoben. Diese erfolgt per 14. Januar 2026.
cf/rw
Thun (awp)
