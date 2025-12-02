Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Keine Chance 02.12.2025 07:44:37

Meyer Burger-Aktie: Definitive Nachlassstundung erhalten

Meyer Burger-Aktie: Definitive Nachlassstundung erhalten

Der insolvente Solarzellenhersteller Meyer Burger hat die definitive Nachlassstundung erhalten.

Dies wurde vom Regionalgericht Oberland im Kanton Bern verfügt, wie aus einer Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vom Dienstag hervorgeht.

Die Nachlassstundung gilt seit dem 1. Dezember 2025 und dauert sechs Monate bis zum 1. Juni 2026. Die provisorische Nachlassstundung läuft mit dem heutigen 2. Dezember aus.

Bekannt ist seit längerem, dass beim Thuner Unternehmen Meyer Burger die Lichter ausgehen. Im September war zuletzt verkündet worden, dass für die Schweizer Gesellschaften einschliesslich der Muttergesellschaft die stille Nachlassstundung als ordentliche provisorische Nachlassstundung weitergeführt werde.

Nach Einschätzung des Verwaltungsrats bestand keine realistische Chance mehr für eine Rettung der gesamten Unternehmensgruppe, hatte es damals geheissen. Auch gegen das Dekotierungsverfahren, das die Schweizer Börse SIX eingeleitet habe, wurde kein Einspruch erhoben. Diese erfolgt per 14. Januar 2026.

cf/rw

Thun (awp)

