Mehr als nur eine Suchmaschine: Das ist die Geschichte von Internet-Riese Google

Vom Projekt im Studentenwohnheim zum Weltkonzern. So haben Larry Page und Sergey Brin den Weltkonzern Google erschaffen.

• Wie zwei Studenten Google erschufen• Einzigartiges Suchkonzept• Google gilt bis heute als eines der global wertvollsten Unternehmen

Google: Die weltweit populärste Suchmaschine im Internet. Laut Statista hält der Konzern 70,43 Prozent auf Desktop und Laptop beziehungsweise 93,29 Prozent der globalen Marktanteile auf mobilen Endgeräten und ist dementsprechend wohl ziemlich jedem ein Begriff. Seit 2004 sind sogar die Begriffe ‘googeln‘ und ‘gegoogelt‘ als Synonyme für die Internetrecherche im Duden gelistet und damit ein offizieller Bestandteil der deutschen Sprache.

Schon mit der Entstehung des ‘World Wide Webs‘ im Jahre 1989 wurden Suchmaschinen entwickelt und implementiert, doch letztendlich konnte Google den Thron der ‘Search Engines‘ erklimmen und gab ihn nie wieder her.

Die Anfangsjahre von Google

1996 setzten sich die beiden Informatik-Masterstudenten der Stanford University - Larry Page und Sergey Brin - zusammen, um gemeinsam das Programm ‘Backrub‘ zu programmieren. Bei Backrub handelte es sich um die ersten Ansätze der späteren Suchmaschine Google.

Besonders war an dieser ersten Version, dass sie eine Technologie - PageRank genannt - verwendete, welche die Relevanz von bestimmten Webseiten zu einem bestimmten Suchbegriff bestimmte. Dieses Konzept war von Beginn an auf grosse Begeisterung gestossen, woraufhin die beiden Studenten motiviert an der Weiterentwicklung der Software arbeiteten.

Damit war Google geboren.

Page und Brin arbeiteten hauptsächlich aus ihren Studentenzimmern heraus, verschuldeten sich bei Kreditkartenunternehmen und mussten sich Computer leihen. Auf diese Weise arbeiteten sie, bis Google schon etwas ausgereifter war und potenzielle Investoren überzeugt werden konnten.

Das Konzept ging auf, als sie auf den Mitbegründer von Sun Microsystems, Andy Bechtolsheim, stiessen. Dieser war von dem Konzept ‘Google‘ so begeistert, dass er den Studenten im Handumdrehen einen Scheck in Höhe von 100'000 US-Dollar ausstellte.

Mit dieser finanziellen Spritze wurde das Unternehmen Google Inc. offiziell am 4. September 1998 gegründet. Kurz darauf war es dem jungen Konzern möglich, weitere 900'000 US-Dollar Investitionsgelder einzusammeln - wobei einer der Investoren kein anderer als Amazon-Chef Jeff Bezos war.

Damit war der Weg geebnet und Google eröffnete sein erstes Büro in Menlo Park, Kalifornien. Im September 2001 verbuchte die Suchmaschine bereits 10'000 Suchanfragen täglich, womit die Beta-Testphase offiziell abgeschlossen war.

Der rasante Aufstieg

Im selben Jahr liessen die zwei Gründer ihre PageRank-Technologie patentieren und zogen zugleich in ein grösseres Bürogebäude in der Nähe von Palo Alto.

2004 ging das Unternehmen dann mit einem Startpreis von 85 US-Dollar an die Börse, wobei der Kurs innerhalb der ersten 24 Stunden auf 100,34 US-Dollar stieg. Das IPO machte circa 1'000 Mitarbeiter, die Aktien besassen, auf einen Schlag zu Millionären. Aus dem Stand generierte der Konzern eine Marktkapitalisierung von 1,66 Milliarden US-Dollar.

Der rapide Erfolg in den kommenden Jahren erlaubte es dem Unternehmen weitere Dienste wie Gmail (E-Mail-Dienst), Google Voice (Telekommunikationsservice), Google Docs (Textverarbeitungsprogramm) zu entwickeln und kostenlos im Internet anzubieten.

Dabei generiert Google bis heute fast alle Gewinne aus Werbeanzeigen und zählt zu den global wertvollsten Unternehmen.

Über die Jahre hinweg entwickelte der Konzern immer weitere Produkte, wie das Android -Betriebssystem, Google Nexus (auf Android basierte Geräte von Google) und die Nachfolgereihe Google Pixel. Auch die Videoplattform YouTube kaufte Google bereits 2006 auf. Heute gehören insgesamt 24 Unternehmen zu Google beziehungsweise Alphabet, sodass der Konzern heute bedeutend mehr Produkte anbietet, als nur die ursprüngliche Suchmaschine.

2015 wurde Google umstrukturiert, im Zuge dessen wurde der heutige Mutterkonzern Alphabet ins Leben gerufen, der gleichzeitig alle Subunternehmen übernahm. Hierdurch sollte den einzelnen Abteilungen mehr Autonomie und Entwicklungsfreiraum geschaffen werden. Zudem diente dieses Vorhaben dazu, die Unternehmenszweige klar voneinander abzugrenzen. Demzufolge wurde die Kernidee von Google - also die Suchmaschine - von den Subunternehmen wie YouTube, Android, und HTC abgekapselt.

Hierdurch kann der Konzern heute konzentriert an spezifischen Produkten sowie Innovationen arbeiten.

Dies gilt auch für den Bereich des Cloud-Services, welcher in der Ära der Digitalisierung mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. So spielte die ‘Google Cloud Platform‘ 2019 einen Umsatz von 8,92 Milliarden US-Dollar ein, was 5,5 Prozent des Gesamtumsatzes von Google entspricht, wie Statista aufführt.

Doch nicht nur der Cloud Service konnte in den letzten Jahren für den Tech-Giganten an Relevanz gewinnen, auch der seit 2016 verfügbare digitale und persönliche Assistent ‘Google Assistant‘ zählt heute zu einem wichtigen Standbein des Konzerns. Die Software ist mit Android, iOS sowie Google Home nutzbar und funktioniert sowohl mit Spracherkennung als auch mit geschriebenem Text. Google Assistant liefert auf Kommando die neuesten Nachrichten oder liest den Terminkalender sowie WhatsApp -Nachrichten vor. Aber auch Timer und Wecker lassen sich via Sprachsteuerung stellen. Nicht zuletzt kann Google Assistant auch Playlisten und Radiosender wiedergeben.

Aber auch in puncto Innovation arbeitet Google mittlerweile an mehreren Fronten. Das Subunternehmen Waymo arbeitet seit 2016 an technischen Lösungen für autonome Fahrzeuge, die ausschliesslich mit künstlicher Intelligenz gesteuert werden sollen. Wie Forbes berichtet, soll das Google-Tochterunternehmen laut Morgan Stanley bereits 175 Milliarden US-Dollar wert sein und das obwohl die autonomen Fahrzeuge bisher noch nicht im Handel verfügbar sind.

Während zu Beginn Sergey Brin als Präsident von Alphabet fungierte, hielt Larry Page die Rolle als CEO inne.

Im Dezember 2019 sind die beiden Gründer jedoch von ihren jeweiligen Positionen zurückgetreten. Sie agieren jedoch weiterhin als Co-Founder, Angestellte, Vorstandsmitglieder und Mehrheitsaktionäre.

Aktuell repräsentiert Sundar Pichai das Unternehmen als CEO von Alphabet.

Heute ist Google beziehungsweise Alphabet eines der einflussreichsten Unternehmen der Welt. Nicht nur die enormen Gewinne machen den Konzern so mächtig, sondern vor allem die Informationen über Privatpersonen und Unternehmen, die Alphabet innehält.

Henry Ely / Redaktion finanzen.ch