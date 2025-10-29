Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
29.10.2025 10:38:40

MARKT/Glencore liefert solides Quartal, hat aber noch viel zu tun

Glencore
8.50 EUR 9.68%
Glencore hat ein solides Quartal vorgelegt und die Prognose zumeist innerhalb der bestehenden Bandbreiten eingegrenzt, wie die Analysten Ben Davis und Marina Calero von RBC Capital Markets anmerken. Im Vorfeld der Ergebnisse habe es eine Menge Pessimismus gegeben, fügen sie hinzu. Grund dafür sei gewesen, dass die Kupfer-Produktion in den letzten sechs Monaten des Jahres um 50 Prozent gegenüber den vorangegangenen sechs Monaten steigen müsse, um die Prognose zu erreichen. Die Kupferproduktion habe sich im dritten Quartal aufgrund höherer Erzgehalte um 36 Prozent gegenüber dem Vorquartal erhöht. Obwohl es gute Ergebnisse seien, gebe es in den letzten drei Monaten des Jahres noch viel zu tun. Die Aktie notiert 4,9 Prozent höher.

DJG/DJN/ros/thl

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2025 05:39 ET (09:39 GMT)