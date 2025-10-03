Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’512 0.7%  SPI 17’216 0.6%  Dow 46’520 0.2%  DAX 24’445 0.1%  Euro 0.9354 0.1%  EStoxx50 5’657 0.2%  Gold 3’865 0.2%  Bitcoin 95’973 -0.1%  Dollar 0.7969 -0.1%  Öl 64.5 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Tesla-Aktie gefragt: Investoren stemmen sich gegen Billionen-Vergütung für Elon Musk
Boeing-Aktie dennoch fester: Start von Langstreckenflieger 777X verzögert sich wohl weiter
Roche-Aktie gefragt: FDA-Zulassung für Kombination Tecentriq/Lurbinectedin bei Lungenkrebs
Franken, Euro und US-Dollar: Ruhiger Wochenausklang am Devisenmarkt
Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Heidelberg Materials-Aktie mit Buy
Suche...
200.- Saxo-Deal

DAX 40 998032 / DE0008469008

24’443.58
Pkt
21.02
Pkt
0.09 %
12:05:04
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

03.10.2025 11:59:41

MARKT-AUSBLICK/Dow spannender als DAX

Von Thomas Leppert

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es dieses Jahr bereits deutlich nach oben gegangen. Gegenüber dem Jahresstart notiert der DAX knapp 20 Prozent im Plus. Doch die Performance lieferte vor allem das erste Quartal, das zweite verlief dann extrem volatil und im dritten Quartal stagnierte die Kursentwicklung bereits. Momentan ist noch kein positiver Katalysator für erneut steigende DAX-Notierungen im Schlussquartal zu sehen. Auch Analysten sind jüngst vorsichtiger geworden, häufig mit Blick auf die Stärke des Euro.

Auch die US-Zölle dürften die Margen der deutschen Bluechips zunehmend belastet haben. Im vergangenen Quartal haben Analysten für die Hälfte der DAX-Unternehmen ihre Gewinnprognosen bereits nach unten angepasst, so dass das Gewinnrevisionsmomentum leicht negativ ist. Auch sind deutsche Aktien im internationalen Vergleich nicht mehr billig, was Anfang des Jahres noch das Kaufargument für internationale Investoren lieferte. Nachdem der DAX im Januar 2025 mit dem Dreizehnfachen der erwarteten Gewinne für das Jahr bewertet wurde, ist diese Kennziffer inzwischen auf 16 gestiegen.

Neben dem Gewinnwachstum der Unternehmen unterstützte die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank mit ihrem Zinssenkungszyklus vor allem im ersten Halbjahr die gute Stimmung am Aktienmarkt. Aktuell wird von der EZB keine weitere Zinssenkung bis Mitte kommenden Jahres erwartet. Ob sie dann erneut senkt, oder ob der nächste Schritt eine Zinserhöhung wird, bleibt abzuwarten.

Wall Street spannende Alternative

Momentan sprechen einige Argumente für ein Investment an der Wall Street. Mit Blick auf die US-Notenbank wird hier mit bis zu zwei Zinssenkungen im laufenden Jahr gerechnet, bis Ende kommenden Jahres sogar mit vier Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte. Zinssenkungen sprechen in der Regel für eine Schwächung der Währung, im Dollar dürfte vieles davon eingepreist sein. Er fiel seit Jahresultimo bereits 13 Prozent gegenüber dem Euro. Die grosse Frage lautet daher: Wie entwickelt sich der Dollar in den kommenden Monaten? Die jüngste Schwäche im Greenback hat die an der Wall Street investierten Euro-Anleger viel Performance gekostet. Während die Nasdaq in diesem Jahr bisher 17 Prozent zulegte, sind es mit Blick auf die Euro-Stärke unter dem Strich gerade nur plus 4 Prozent, die bei einem Verkauf erzielt würden.

Auf die US-Aktienmärkte entfallen rund 50 Prozent der globalen Marktkapitalisierung, mit den sogenannten glorreichen Sieben, namentlich Alphabet, Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla, sind fast alle Weltmarktführer aus dem Technologiebereich an der Wall Street zu Hause.

In jüngster Zeit war zudem der Trend zu beobachten, dass Unternehmen aus Europa ein Listing in New York anstreben oder gleich an die Wall Street gehen, wie Linde und Biontech aus Deutschland. Die Unternehmenskultur dort ist auf eine starke Corporate Governance und die Interessen der Aktionäre durch Aktienrückkäufe, Dividenden und leistungsabhängige Vergütung ausgerichtet.

Auch wenn einige US-Techs momentan als bereits "teuer" tituliert werden, zeichnet sich kein Ende des KI-Hypes ab. In die aktuellen Zukunftsthemen wie Robotik, Raumfahrt oder Quantencomputing werden in den USA hunderte Milliarden Dollar investiert, durch Unternehmer, Unternehmen und den Staat. Die benötigte Energie ist dort wesentlich billiger. Um das Vorhandensein wichtiger Bausteine der Technologien, wie eben Seltene Erden, kümmert sich dort US Präsident Trump persönlich.

Analysten haben im vergangenen Quartal die Gewinnerwartungen für fünf von sechs Nasdaq-Unternehmen nach oben revidiert. Die Schätzungen der Analysten erwarten für das laufende Jahr für die S&P-500-Unternehmen ein Gewinnplus von 8 bis 10 Prozent. Mit Blick auf das Jahr 2026 geht Grant Bowers, Portfoliomanager bei Franklin Templeton, davon aus, dass die Gewinne und die Gewinnmargen noch schneller steigen werden, denn US-Unternehmen dominierten in vielen margenstarken Sektoren, die von KI-bedingten Produktivitätsverbesserungen profitierten.

Der Shutdown und die Fed

Seit dem gestrigen Mittwoch befindet sich Washington im sogenannten Government Shutdown. In den vergangenen rund 40 Jahren kam es zwanzigmal zu einem solchen Ereignis, damit ist das Event für den Kapitalmarkt weder neu, noch trat es überraschend auf. Am 1. Oktober begann dort das neue Fiskaljahr, allerdings konnten sich Republikaner und Demokraten nicht über die Ausgabenbefugnis einigen. Damit werden zunächst nicht systemrelevante Bundesbeschäftigte nach Hause geschickt. Damit fallen bestimmte staatliche Dienstleistungen weg. Unter anderem dürfte am morgigen Freitag der Arbeitsmarktbericht ausfallen, auch Inflationszahlen werden zunächst nicht veröffentlicht werden. Diese Situation ist nichts Neues, der Kapitalmarkt reagierte recht gelassen auf die Situation. Der S&P-500 wie die Nasdaq stiegen bereits am selben Tag auf neue Rekordhochs.

Die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank steht für den 29. Oktober auf der Agenda, bis dahin vergehen noch knapp vier Wochen. Der längste Shutdown in der US-Geschichte fand ebenfalls unter US-Präsident Donald Trump statt und dauerte 35 Tage. Damit besteht die theoretische Option, dass den Notenbankern bei ihrer nächsten Sitzung viele einordnende Daten einfach fehlen. Allerdings belegte der ADP-Bericht vom Vortag, was bereits aus den jüngsten Arbeitsmarktdaten abzulesen war. Während die US-Wirtschaft brummt, werden weniger Angestellte benötigt - was bereits auf den Einsatz von KI hindeuten könnte. Gegenüber dem erwarteten Beschäftigungsplus in der US-Privatwirtschaft kam es zu einem Abbau von 32.000 Stellen, das war bereits der dritte Stellenabbau in vier Monaten. An der Erwartung einer weiteren Zinssenkung der US-Notenbank um 25 Basispunkte Ende des Monats hat dies nichts geändert. Die Marktzinsen kamen lehrbuchmässig etwas zurück. Von daher sieht bisher, trotz Shutdown, vieles nach "business as usual" aus.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 03, 2025 06:00 ET (10:00 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.

Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

Inside Trading & Investment

06:15 Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – An der 3‘900-Dollar-Marke
02.10.25 Logo WHS Nike Zahlen besser als gedacht: Ist das die Trendwende für die Aktie?
02.10.25 Oracle vom Cloudgeschäft beflügelt
02.10.25 Julius Bär: 16.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf Softwareone Holding AG
02.10.25 Pharma-Schwergewichte schieben SMI kräftig an
02.10.25 Marktüberblick: Pharmawerte im Rallymodus
26.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible Softcallable auf ams-OSRAM
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’022.90 19.23 BDKS2U
Short 13’264.94 13.89 BU9S6U
Short 13’775.58 8.83 BNNS3U
SMI-Kurs: 12’509.47 03.10.2025 12:01:13
Long 11’844.71 16.24 SZDBEU
Long 11’706.75 13.74 SHFB5U
Long 11’186.51 8.80 BMYSUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

September 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche Aktie News: Roche am Donnerstagnachmittag freundlich
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Zinshoffnung: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Freitagshandel
Roche-Aktie gefragt: FDA-Zulassung für Kombination Tecentriq/Lurbinectedin bei Lungenkrebs
UBS-Aktie tiefer: UBS-Fonds von First-Brands-Insolvenz betroffen
Zwei Buffett-Titel mit Marktchancen - Diese Qualitätsaktien könnten Outperformer werden
3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
So schätzen Analysten die RWE-Aktie ein

Top-Rankings

3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
3. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
September 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der September 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
DAX 24’448.67 0.11%

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}