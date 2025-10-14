MÄRKTE USA/Börse verringert Verluste - Neue Hoffnung im Handelsstreit

DOW JONES--Im Verlauf des Dienstagshandels verringern die US-Aktienmärkte ihre Verluste. Der Dow-Jones-Index dreht gegen Mittag (Ortszeit New York) sogar ins Plus und gewinnt 0,3 Prozent auf 46.223 Punkte. Der S&P-500 notiert noch 0,1 Prozent niedriger, der Nasdaq-Composite liegt 0,6 Prozent im Minus. Etwas Unterstützung kommt von der Aussage des US-Handelsbeauftragten, dass die Präsidenten der USA und Chinas kurz vor einem Treffen stünden.

Trotz aller Beteuerungen, einen neuen Handelsstreit vermeiden zu wollen, zeigen weder die USA noch China bislang echten Einigungswillen. China hat die neuen Exportkontrollen des Landes für Seltene Erden verteidigt. Die USA sehen diese sehr kritisch. Die chinesischen Restriktionen für den Export Seltener Erden kämen zwar keinem formellen Verbot gleich, sie seien aber restriktiv genug, um in der Praxis wie ein solches zu wirken, urteilen die Analysten von Oxford Economics.

Die chinesische Seite räumte zwar Verhandlungen mit den USA ein, sie bekräftigte jedoch auch, dass Washington keine Handelsgespräche mit Peking führen könne, solange die US-Regierung Drohungen ausspreche und neue Beschränkungen verhänge. Händler verweisen zudem auf den Umstand, dass beide Staaten nun neue oder kräftig erhöhte Hafengebühren für die Handelsschiffe der jeweils anderen Seite erheben wollen. Ausserdem nahm China fünf US-Töchter der südkoreanischen Grosswerft Hanwha Ocean auf die Sanktionsliste und kündigte weitere Untersuchungen im Schiffssektor an. "Volatilität steht wieder auf der Tagesordnung, da die Beziehungen zwischen den USA und China Anleger in Atem halten", sagt Analyst Matt Britzman von Hargreaves Lansdown.

Neben den nicht enden wollenden Handelsstreitigkeiten zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt könnte eine Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell dem Markt Impulse geben. Es handelt sich um Powells ersten grossen öffentlichen Auftritt seit der Fed-Sitzung im September, die gravierende Meinungsverschiedenheiten unter den Fed-Vertretern über Zeitpunkt und Ausmass künftiger Zinssenkungen zutage gebracht hatte. Daneben beginnt die Drittquartalssaison mit Geschäftsausweisen von Grossbanken.

Grossbanken besser als erwartet

JP Morgan hat im dritten Quartal unter anderem von einem starken Investmentbanking sowie einem florierenden Geschäft mit Aktien und Anleihen profitiert. Die nach Marktwert grösste US-Bank übertraf mit ihrem Ergebnis die Erwartungen, allerdings meldete sie höhere Rückstellungen für Kreditausfälle. Der Kurs fällt um 1,4 Prozent.

Wells Fargo hat im dritten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Die Westküstenbank steigerte den Nettogewinn um 9 Prozent. Es ist das erste vollständige Quartal ohne den Bilanzdeckel, den die US-Notenbank der Bank 2018 als Strafe für einen Skandal um falsche Konten auferlegt hatte. Der Kurs legt um 6,7 Prozent zu. Ein starkes Investmentbanking hat Goldman Sachs im dritten Quartal einen Gewinnsprung beschert. Die US-Bank übertraf die Erwartungen der Analysten. Die Bank hat zudem eine Vereinbarung zur Übernahme der US-Risikokapitalplattform Industry Ventures für einen Kaufpreis von bis zu 965 Millionen US-Dollar geschlossen. Der Kurs der Goldman-Sachs-Aktie gibt 1,8 Prozent nach.

Auch die Citigroup (+3,8%) hat im dritten Quartal unter anderem von einem starken Kapitalmarktgeschäft profitiert und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Ebenfalls im Finanzsektor meldet Blackrock einen Rekordwert bei den verwalteten Vermögen. Am Ende des dritten Quartals fiel das Volumen 17 Prozent höher aus als vor Jahresfrist. Der weltgrösste Vermögensverwalter profitiert von der Marktentwicklung und Nettomittelzuflüssen. Der Nettogewinn sank jedoch um 19 Prozent, die Aktie gewinnt 0,8 Prozent.

Johnson & Johnson (-1,7%) hat im dritten Quartal von Wachstum sowohl im Geschäft mit Medikamenten als auch mit medizinischen Geräten profitiert. Der US-Konzern verdiente mehr als erwartet und hob die Umsatzprognose für das Gesamtjahr an. Zudem spaltet der Konzern sein Geschäft mit Hüft- und Knieimplantaten ab. General Motors (GM) reduziert die Produktionskapazitäten für Elektrofahrzeuge und begründet dies mit dem erwarteten Rückgang der Nachfrage nach dem Auslaufen der Steuervergünstigungen für diese Fahrzeugklasse. Die Aktie steigt um 2,2 Prozent.

Sichere Häfen Anleihen und Gold gesucht - Ölpreis fällt weiter

Angesichts der steigenden Sorgen im Handelskonflikt laufen Anleger den vermeintlich sicheren Rentenhafen an. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sinkt in der Folge um einen Basispunkt auf 4,05 Prozent. Die Papiere seien angesichts der Markterwartungen weiterer Zinssenkungen der Federal Reserve um die aktuellen Renditeniveaus herum fair bewertet, urteilt Anleihestratege Johann Peter Rossgoderer von MFI. Sein Haus würde daher zehnjährige Staatsanleihen bei Renditen unter 3,75 Prozent "definitiv verkaufen", wie er schreibt.

Gold springt angesichts der Handelssorgen auf das nächste Allzeithoch, der Dollar legt knapp zu. Die Erdölpreise sinken dagegen auf die tiefsten Stände seit fünf Monaten. Der Handelsstreit zwischen den USA und China verstärke die Gefahr eines Angebotsüberschusses, heisst es bei Sky Links Capital. Während das Öl -Angebot in diesem Jahr um täglich 3 Millionen Barrel und im kommenden Jahr noch einmal um 2,6 Millionen Barrel täglich steigen werde, dürfte die Nachfrage nur jeweils um 700.000 Barrel täglich wachsen.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 46.222,76 +0,3% 155,18 +8,3%

S&P-500 6.645,64 -0,1% -9,08 +13,1%

NASDAQ Comp 22.563,81 -0,6% -130,80 +17,5%

NASDAQ 100 24.629,73 -0,5% -120,53 +17,8%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,1606 +0,3% 1,1572 1,1568 +11,7%

EUR/JPY 176,17 -0,0% 176,19 176,19 +8,1%

EUR/CHF 0,9296 -0,1% 0,9304 0,9310 -0,9%

EUR/GBP 0,8719 +0,5% 0,8678 0,8676 +4,8%

USD/JPY 151,79 -0,3% 152,26 152,30 -3,2%

GBP/USD 1,3312 -0,2% 1,3336 1,3333 +6,6%

USD/CNY 7,1175 +0,1% 7,1116 7,1093 -1,3%

USD/CNH 7,1416 +0,1% 7,1372 7,1350 -2,7%

AUS/USD 0,6489 -0,4% 0,6516 0,6522 +5,3%

Bitcoin/USD 112.679,00 -2,7% 115.828,85 114.392,65 +22,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,19 59,07 -1,5% -0,88 -17,3%

Brent/ICE 62,25 63,32 -1,7% -1,07 -15,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.129,78 4.110,30 +0,5% 19,48 +56,6%

Silber 51,59 52,26 -1,3% -0,68 +80,7%

Platin 1.421,14 1.425,41 -0,3% -4,27 +62,7%

Kupfer 5,01 5,14 -2,6% -0,13 +21,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

