MÄRKTE ASIEN/Deutliche Gewinne mit sehr festen Technologiewerten

DOW JONES--Kräftige Kursgewinne bei den Technologiewerten haben zu Wochenbeginn die Aktienmärkte in Ostasien angetrieben. Die jüngsten Sorgen um eine KI-Blase traten in den Hintergrund, was im Technologie-Sektor für kräftige Kursaufschläge sorgte. Die mit KI und Rechenzentren verbundene Nachfrage dürfte weiter robust bleiben, so die Erwartung. Die in der vergangenen Woche veröffentlichten Quartalszahlen von Micron hatte Morgan Stanley als die besten in der Geschichte der US-Halbleiterindustrie ausserhalb von Nvidia bezeichnet. Micron hat ausserdem die Gewinnprognose deutlich erhöht. Das Unternehmen ist für das gesamte Jahr 2026 praktisch ausverkauft.

Besonders deutlich fielen die Kursgewinne beim technologielastigen Kospi in Seoul mit 2,1 Prozent aus. Für den Nikkei-225 in Tokio ging es 1,8 Prozent auf 50.402 Punkte nach oben. Auch hier trieben vor allem die Gewinne der Technologiewerte an. Moderater waren die positiven Vorzeichen dagegen in Shanghai mit 0,7 Prozent. Der Hang-Seng-Index in Hongkong zeigte sich im späten Handel 0,1 Prozent höher.

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Wie die Notenbank des Landes mitteilte, bleiben der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,0 Prozent und der fünfjährige LPR bei 3,5 Prozent. Die Loan Prime Rate ist einer der Leitzinsen der PBoC.

Die Märkte hatten die Entscheidung weitgehend erwartet, da Peking auf Kurs ist, sein jährliches Wachstumsziel zu erreichen. Die PBoC hatte zu Beginn des Monats signalisiert, dass sie möglicherweise die Leitzinsen 2026 senken wird, als Teil der Bemühungen, das Wirtschaftswachstum zu stabilisieren und die Verbraucherpreise zu erhöhen.

Bei den Einzelwerten gewannen in Tokio Softbank 4,1 Prozent, Advantest 4,5 Prozent. In Seoul legten die Aktien der beiden Index-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix um 4,0 bzw. 6,0 Prozent zu. Das Wachstum der südkoreanischen Halbleiterexporte dürfte sich im nächsten Jahr beschleunigen, so Citigroup-Ökonom Jin-Wook Kim. Er erwartet, dass die Chip-Exporte Südkoreas im Jahr 2026 um rund 56 Prozent wachsen werden, was schneller sei als die geschätzten 23 Prozent im Jahr 2025. Angetrieben werde dies durch einen Anstieg der weltweiten Investitionsausgaben für künstliche Intelligenz.

