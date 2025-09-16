Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’019 -1.0%  SPI 16’692 -1.2%  Dow 45’718 -0.4%  DAX 23’324 -1.8%  Euro 0.9334 -0.1%  EStoxx50 5’372 -1.3%  Gold 3’685 0.2%  Bitcoin 90’903 -0.9%  Dollar 0.7886 -0.7%  Öl 68.4 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
ASML-Aktie von positiver Analystenstimme beflügelt
Goldpreis setzt Rekordrally fort
Nestlé-Aktie: Konzern gibt zwei Euro-Anleihen in Milliardenhöhe aus
Lufthansa-Aktie gewinnt: Gespräche mit Kabinengewerkschaft Ufo gescheitert
JPMorgan sieht Risiken durch US-Zinssenkung und rät zu Alternativanlage
Suche...
Plus500 Depot

Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Gesamtlösung 16.09.2025 17:20:37

Lufthansa-Aktie gewinnt: Gespräche mit Kabinengewerkschaft Ufo gescheitert

Lufthansa-Aktie gewinnt: Gespräche mit Kabinengewerkschaft Ufo gescheitert

Der Lufthansa droht auf ihren zahlreichen Tarifbaustellen neuer Ärger.

Lufthansa
6.92 CHF -0.72%
Kaufen Verkaufen
Die Spartengewerkschaft Ufo erklärte die Gespräche mit der Konzernführung über eine tarifliche Gesamtlösung für das Kabinenpersonal bei Lufthansa, Lufthansa CityLine, Lufthansa City Airlines und Discover Airlines für gescheitert. "Nun bleibt uns nur, klassische Gewerkschaftsarbeit zu machen: Airline für Airline, Tarifvertrag für Tarifvertrag", erklärte der Vorsitzende der Unabhängigen Flugbegleiter Organisation (Ufo), Joachim Vázquez Bürger.

Seit März 2024 habe die Gewerkschaft den Dialog mit der Lufthansa-Führung gesucht, ordnete der Ufo-Vorsitzende ein. Die Lufthansa habe sich jedoch konsequent verweigert, bedrohe gut bezahlte Arbeitsplätze bei Lufthansa und Lufthansa CityLine und zementiere "inakzeptable Arbeits- und Vergütungsbedingungen bei den neu gegründeten Fluggesellschaften Lufthansa City Airlines und Discover Airlines".

Bei den Piloten läuft bereits eine Urabstimmung über Streiks

Die Lufthansa steckt bereits im Konflikt mit den Piloten: Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) bereitet neue Streiks bei Deutschlands grösster Fluggesellschaft vor: Seit Freitag läuft eine Urabstimmung, bis zum 30. September dürfen die bei der VC organisierten Beschäftigten der Lufthansa Kerngesellschaft und der Frachttochter Lufthansa Cargo über einen möglichen Arbeitskampf abstimmen.

In der Sache geht es dabei um Betriebsrenten und Übergangsversorgungsansprüche von etwa 4.800 Pilotinnen und Piloten. Die Vereinigung Cockpit verlangt deutlich höhere Beiträge des Arbeitgebers zu den Rentenfonds.

Ex-Eon-Chef Theyssen soll ab 2026 den Aufsichtsrat der Lufthansa leiten

Die Lufthansa Group hat einen Nachfolger für ihren scheidenden Aufsichtsratsvorsitzenden Karl-Ludwig Kley gefunden. Der ehemalige Eon-Chef Johannes Teyssen soll der Hauptversammlung im kommenden Jahr am 12. Mai 2026 zur Wahl in das Gremium vorgeschlagen werden und im Anschluss dann zu dessen Vorsitzenden gewählt werden, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Kley werde dann mit dem regulären Ablauf seines Mandats nach 13 Jahren - davon acht Jahre als Vorsitzender - aus dem Aufsichtsrat der Deutschen Lufthansa AG ausscheiden. Bereits am Dienstagnachmittag habe sich Teyssen den Aufsichtsräten des Konzerns vorgestellt.

Bis März dieses Jahres war der ehemalige Airbus-Chef Tom Enders als Nachfolger für den Aufsichtsratschef Kley gehandelt worden. Enders hatte sein Aufsichtsratsmandat jedoch auf eigenen Wunsch mit Ablauf der Hauptversammlung im Mai vorzeitig niedergelegt. Enders' Amtszeit hätte mit der Hauptversammlung 2027 geendet.

Via XETRA gewinnt die Lufthansa-Aktie zeitweise 0,65 Prozent auf 7,39 Euro.

FRANKFURT (awp international)/DOW JONES

Weitere Links:

Lufthansa-Aktie grün: Lufthansa will Beteiligung an ITA 2026 massiv ausbauen
Swiss-Chef: Verlagerungen bringen Effizienz - Kündigungen nicht ausgeschlossen - Lufthansa-Aktie
Lufthansa-Aktie: Urabstimmung zu Streik bei Lufthansa beginnt - Konzern strafft Airline-Struktur

Bildquelle: Robert Sarosiek / Shutterstock.com,Jorg Hackemann / Shutterstock.com,Bocman1973 / Shutterstock.com,Gil C / Shutterstock.com

Analysen zu Lufthansa AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:58 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
15.09.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
12.09.25 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
10.09.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
09.09.25 Lufthansa Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.

Themen des Interviews:

– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

17:00 Logo WHS Training und LIVE-Handel von abgesicherten Einkommens-Strategien mit Optionen - Kostenloses Webinar heute um 19:00 Uhr
15:05 Flughafen Zürich mit Rekordhalbjahr
13:49 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Comet Holding AG, Temenos AG, DKSH Holding AG
09:20 Marktüberblick: Rheinmetall gesucht
09:03 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Adecco, Holcim, Partners Group
09:01 SMI-Schwergewichte belasten
06:11 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Unter dem GD200
12.09.25 Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’547.06 19.78 SJXBGU
Short 12’820.96 13.56 S2S3KU
Short 13’304.51 8.81 BU9S6U
SMI-Kurs: 12’018.66 16.09.2025 17:30:12
Long 11’543.70 19.00 BXGS2U
Long 11’296.49 13.71 B1SSKU
Long 10’799.38 8.81 B4PSHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Anleger hoffen auf Stabilisierung: BioNTech-Aktie weiter unter Druck
Goldpreis mit neuem Rekordhoch
Zinspolitik im Fokus: Wall Street schlussendlich in Grün -- SMI schliesst im Minus -- DAX zum Handelsende etwas fester -- Chinas Börsen letztlich uneins - Feiertag in Japan
Goldpreis setzt Rekordrally fort
SMA Solar Aktie News: SMA Solar gewinnt am Dienstagmittag
Zinspolitik im Fokus: SMI und DAX schliessen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Trotz Druck auf SAP-Aktie: Analyst Jefferies bleibt bei "Buy"
Microsoft-Aktie mit Minus: Anleger werden mit höherer Dividende belohnt
ASML-Aktie von positiver Analystenstimme beflügelt

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}