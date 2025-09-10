Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.09.2025 00:12:12

Lucid Diagnostics Prices $25 Mln Public Offering At $1.00 Per Share

(RTTNews) - Lucid Diagnostics Inc. (LUCD), a cancer prevention diagnostics company and subsidiary of PAVmed Inc., announced the pricing of its underwritten public offering of 25,000,000 shares at $1.00 per share.

Underwriters have a 30-day option to purchase up to 3,750,000 additional shares. Gross proceeds are expected to total approximately $25 million before expenses and any additional option exercises. Lucid plans to use the net proceeds for working capital and general corporate purposes.

The offering is set to close around September 11, 2025, subject to customary conditions. Canaccord Genuity and BTIG are joint bookrunners, with Maxim Group as co-manager. The shares are offered under an effective shelf registration statement on Form S-3 filed with the SEC.

LUCD currently trades at $1.02 or 19.6850% lower on the NasdaqCM.

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger

Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.

Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

