Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’014 0.7%  SPI 19’256 0.5%  Dow 48’978 -1.1%  DAX 25’284 0.0%  Euro 0.9085 -0.5%  EStoxx50 6’138 -0.4%  Gold 5’278 1.9%  Bitcoin 50’449 -3.3%  Dollar 0.7694 -0.6%  Öl 72.5 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 9: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagnachmittag am Kryptomarkt
Umfangreiche Verkäufe: In diese US-Aktie hat die Schweizerische Nationalbank in Q4 investiert
Krypto-Kriminalität erreicht 2025 Rekordwerte: CertiK meldet milliardenschweren Schaden
Februar 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Suche...

Leica Camera Aktie 2244700 / DE000A0EPU98

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.02.2026 17:24:36

Leica bringt eigenes Smartphone weltweit auf den Markt

BARCELONA/WETZLAR (awp international) - Der deutsche Kameraspezialist Leica verstärkt sein Geschäft auf dem weltweiten Smartphone-Markt. Vor der führenden Mobilfunkmesse MWC in Barcelona stellte das Unternehmen aus Wetzlar die Neuauflage seines Leitzphone vor, die erstmals weltweit vermarktet wird. Das Kamera-Smartphone von Leica wird in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Elektronikkonzern Xiaomi produziert.

Die Smartphone-Kamera sei die natürliche Erweiterung der Leica-Welt, sagte Firmenchef Matthias Harsch bei einem Event von Xiaomi. Als er bei Leica begonnen habe, sei befürchtet worden, dass Smartphones das Kamerageschäft zerstörten. Das habe sich nicht bewahrheitet, sagte der Manager, der 2017 den Chefsessel bei der deutschen Firma übernahm. Stattdessen habe Leica sein Geschäft dadurch erweitern können.

Fotografie gehöre dorthin, wo bedeutungsvolle Momente geschähen, und dazu eigneten sich nun mal auch Smartphones, sagte Harsch. Nach seiner Präsentation kam Leica-Aufsichtsratschef Andreas Kaufmann zu Harsch auf die Bühne, beide bekamen bei der Werbeveranstaltung von Xiaomi viel Applaus.

Leica war bislang nur in Japan mit einem Leitzphone präsent, das erstmals 2021 eingeführt wurde. Damals kooperierte der deutsche Kameraspezialist mit dem japanischen Elektronikriesen Sharp . Wegen des vergleichbar kleinen Zielmarktes stuften Experten die Kooperation mit Sharp eher als Markenexperiment ein, denn als ernsthaften Versuch, signifikante Erlöse im Smartphone-Segment zu erzielen. Das soll sich nun ändern. Mit einem Preis von knapp 2.000 Euro tritt Leica gegen Premiumersteller wie Apple und Samsung an. Damit ist es deutlich teurer als das neue Xiaomi 17 Ultra, das mindestens 1500 Euro kostet und ebenfalls vorgestellt wurde.

Technik aus Profikameras

Im Wettbewerb mit dem iPhone oder den Spitzenmodellen von Samsung und anderen Herstellern versucht Leica mit Technik zu überzeugen, die normalerweise in grossen Profikameras steckt. Dazu gehört ein grosser Lichtsensor, der viel grösser ist als bei normalen Smartphones. Damit kann man mehr Licht einfangen, was besonders bei schlechtem Wetter oder am Abend für bessere Bilder sorgt.

Rund um die Kamera auf der Rückseite des Leitzphone gibt es einen Ring aus Metall. Diesen kann man drehen, um Einstellungen wie den Zoom oder die Helligkeit zu verändern - ähnlich wie bei einer konventionellen Fotokamera. Exklusiv beim Leitzphone sind in der Kamerasoftware Filter eingebaut, die den Stil berühmter Leica-Kameras (M3 und M9) nachahmen und beispielsweise besonders typische Schwarz-Weiss-Aufnahmen produzieren.

Plattform aus China

In der Kooperation mit Xiaomi bringt Leica seine Kompetenz in Bereichen Optik, Farbkalibrierung und Bildästhetik ein. "Xiaomi ergänzt diese Expertise durch eine leistungsfähige mobile Plattform, die hohe Rechenleistungen und effiziente Workflows sicherstellt", sagt Leica-Chef Harsch. Eine Leica-Optik befindet sich auch in mehreren Flaggschiff-Modellen von Xiaomi.

Leica schreibt seit vier Jahren Rekordumsätze und hat die grosse Firmenkrise vor 20 Jahren längst hinter sich gelassen. Damals hatte man den Übergang von der alten Filmfotografie zur digitalen Welt fast verpasst und stand kurz vor dem Aus. Trotz der aktuellen Produkterfolge begleiten das Unternehmen derzeit Berichte über einen möglichen Eigentümerwechsel. Der US-Finanzinvestor Blackstone , der seit dem Rückzug von Leica von der Frankfurter Börse 2011 rund 44 Prozent der Anteile hält, bereitet laut Medienberichten seinen Ausstieg vor. Diesen Gerüchten zufolge wird die Leica Camera AG in diesem Zusammenhang mit rund einer Milliarde Euro bewertet./chd/DP/stk

Nachrichten zu Leica Camera AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu Leica Camera AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .

Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen

Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

27.02.26 Marktüberblick: Erholung im Software-Sektor
27.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neue Aufwärtsimpulse?
26.02.26 I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
26.02.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Partners Group Holding AG
26.02.26 SMI scheitert erneut an 14.000er-Marke
26.02.26 Bitcoin & Ethereum: Kaufen, wenn die Kanonen donnern?
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’527.06 19.88 SB5BKU
Short 14’815.29 13.98 BZWSSU
Short 15’374.27 8.92 STVB4U
SMI-Kurs: 14’014.30 27.02.2026 17:30:24
Long 13’390.81 19.88 SJ9BGU
Long 13’093.53 13.91 SIDB4U
Long 12’540.24 8.98 SXPBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

Februar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Februar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Februar 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Februar 2026 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 9: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
17:31 IAEA: Keine Anzeichen auf radioaktive Auswirkungen im Iran
17:30 Iran fordert Sondersitzung der Internationalen Atombehörde
17:30 Armeevertreter Israels: hochrangige Personen im Iran getötet
17:30 China fordert Ende der militärischen Handlungen
17:29 Kuwait: Mehrere Raketen auf US-Stützpunkt abgefangen
17:29 Selenskyj lobt entschlossene USA
17:29 Starmer: Britische Flugzeuge im Abwehreinsatz im Nahen Osten
17:28 UN-Sicherheitsrat kommt zur Dringlichkeitssitzung zusammen
17:28 GESAMT-ROUNDUP: Neuer Krieg: Israel und USA wollen iranische Führung stürzen
17:27 Nato: Verfolgen aufmerksam die Ereignisse im Nahen Osten