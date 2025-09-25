Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11'876 -0.9%  SPI 16'483 -1.0%  Dow 45'947 -0.4%  DAX 23'535 -0.6%  Euro 0.9326 -0.1%  EStoxx50 5'445 -0.4%  Gold 3'749 0.4%  Bitcoin 87'562 -2.8%  Dollar 0.7997 0.6%  Öl 69.7 0.8% 
Top News
Amazon-Aktie mit Aufwärtspotenzial: Darum ist sie Morgan Stanleys Top Pick
Reddit-Aktie anhaltend im Aufwärtstrend: Analystenmeinungen und Zukunftsperspektiven
Winklevoss-Zwillinge bullish: Bitcoin-Kurs könnte auf 1 Million US-Dollar steigen
Nestlé-Aktie: Nespresso bekommt neuen CEO aus den eigenen Reihen
Amazon-Aktie verliert: Konzern einigt sich mit FTC auf Milliardenvergleich
Legacy Reserves Aktie 43797490 / US5247061089

26.09.2025 01:41:01

Legacy Education Inc. Q4 Profit Misses Estimates

(RTTNews) - Legacy Education Inc. (LGCY) announced a profit for fourth quarter that missed the Street estimates.

The company's earnings totaled $1.23 million, or $0.09 per share. This compares with $0.96 million, or $0.10 per share, last year.

Analysts on average had expected the company to earn $0.11 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period rose 40.8% to $17.95 million from $12.75 million last year.

Legacy Education Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.23 Mln. vs. $0.96 Mln. last year. -EPS: $0.09 vs. $0.10 last year. -Revenue: $17.95 Mln vs. $12.75 Mln last year.

Nachrichten zu Legacy Reserves Inc Registered Shs

Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Legacy Reserves Inc Registered Shs

Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
