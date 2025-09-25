Legacy Reserves Aktie 43797490 / US5247061089
26.09.2025 01:41:01
Legacy Education Inc. Q4 Profit Misses Estimates
(RTTNews) - Legacy Education Inc. (LGCY) announced a profit for fourth quarter that missed the Street estimates.
The company's earnings totaled $1.23 million, or $0.09 per share. This compares with $0.96 million, or $0.10 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $0.11 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 40.8% to $17.95 million from $12.75 million last year.
Legacy Education Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.23 Mln. vs. $0.96 Mln. last year. -EPS: $0.09 vs. $0.10 last year. -Revenue: $17.95 Mln vs. $12.75 Mln last year.
Börse aktuell - Live TickerNach SNB-Zinsentscheid: SMI schliesst im Minus klar unter 12'000 Punkten -- DAX beendet Handel tiefer -- US-Handel endet mit Verlusten -- Letztlich gemischte Vorzeichen in Asien
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen schlossen ebenso leichter. An den wichtigsten Aktienmärkten in Fernost ging es am Donnerstag in verschiedene Richtungen.
