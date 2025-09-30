Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Roche Aktie

30.09.2025 13:37:59

Labcorp Collaborates With Roche To Implement VENTANA DP 600 And DP 200 Slide Scanners

Roche
33.93 EUR 0.16%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Labcorp (LH) announced a collaboration with Roche to implement the company's FDA-cleared VENTANA DP 600 and DP 200 slide scanners. The investment enables pathologists to diagnose patients using digital images and supports future artificial intelligence integration. Labcorp noted that its investment builds on the company's existing relationship with Roche and its digital pathology portfolio for the company's Oncology business.

Marcia Eisenberg, Labcorp's chief scientific officer, said: "Integrating digital slide scanning into our pathology workflow will help improve accuracy, streamline operations and enable future AI-driven insights."

For More Such Health News, visit rttnews.com.

