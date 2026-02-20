Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116
20.02.2026 12:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 26,10 CHF.
Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 26,10 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'043 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ging bis auf 26,10 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 21'544 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.
Am 21.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ist somit 31,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,00 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Am 06.02.2014 lud Kuros (Kuros Biosciences) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2013 endete. Kuros (Kuros Biosciences) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -29,88 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kuros (Kuros Biosciences) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 250000,00 CHF im Vergleich zu 250000,00 CHF im Vorjahresquartal.
Am 10.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences) rechnen Experten am 17.03.2027.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,171 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
