Kuros Biosciences-Aktie im Plus: MDR-Zertifizierung für MagnetOs erhalten

Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, erhielten MagnetOs Granules und MagnetOs Putty am 22. Dezember 2025 die Zertifizierung nach der europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR). Damit ist der weitere Marktzugang für diese Produkte in der Europäischen Union sowie in weiteren MDR-abhängigen Märkten gesichert. Die MDR gilt als eines der weltweit strengsten regulatorischen Rahmenwerke für Medizinprodukte.

Darüber hinaus meldete Kuros Biosciences, dass inzwischen alle fünf MagnetOs-Formulierungen in mehreren grossen US-amerikanischen Integrated Delivery Networks (IDN) auf Systemebene zugelassen wurden. Solche Genehmigungen erfolgen laut Kuros nach unternehmensweiten Bewertungen durch klinische, ökonomische und versorgungsbezogene Gremien und gelten als Voraussetzung für eine breitere Nutzung in angeschlossenen Krankenhäusern. Nach Angaben des Unternehmens sollen die Freigaben den Zugang für Chirurgen erleichtern und die weitere Marktdurchdringung in den USA unterstützen.

Zudem verweist Kuros auf neu veröffentlichte präklinische Daten zur MagnetOs Flex Matrix. In einer Studie zur posterolateralen Lendenwirbelsäulenfusion erzielte MagnetOs nach zwölf Wochen signifikant höhere Fusionsraten als mehrere kommerziell verfügbare synthetische Knochenersatzmaterialien. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Clinical Spine Surgery publiziert und sollen das bestehende Evidenzportfolio des Unternehmens weiter stärken.

Zeitweise klettert die Kuros Biosciences-Aktie im schweizerischen Handel um 4,28 Prozent auf 27,11 Franken.

awp-robot/hr/rw

Schlieren (awp)